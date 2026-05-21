¿Quién es Lumumba? El carismático hincha que Congo quiere llevar al Mundial para jugar contra Colombia

Se acerca la Copa del Mundo y con ello la posibilidad de conocer historias absolutamente increíbles. Congo vuelve a la gran cita después de varias décadas y lo hará de la mano de quien ha sido su amuleto en todo el proceso de clasificación por África. Este es Lumumba, el hincha estatua al que los propios jugadores de la selección quieren llevar para medirse con Colombia o Portugal.

Su nombre verdaderamente es Michel Kuka Mboladinga. Seguramente usted lo ha visto en las tribunas de los aficionados de Congo de manera inmóvil durante los 90 minutos y con un gesto de su brazo derecho levantado que tiene un trasfondo absolutamente político. A tal punto ha llegado su impacto en la selección que los propios jugadores le han pedido a la Federación de dicho país que viaje como parte de la delegación oficial que dirá presente en Norteamérica 2026. Su historia va detrás de la lucha de un país y de un símbolo que ya no es parte de este mundo.

¿Quién es Lumumba? Debemos entender este como el apellido del ex primer ministro del Congo independiente Patrice Lumumba. Un líder absolutamente emblemático del territorio que fue asesinado en 1961 tras ser derrocado y ejecutado en un contexto de colonialismo belga que todavía marca la historia de la nación. Estará en la gran fiesta de FIFA.

Michel Kuka Mboladinga se queda viendo los partidos en la tribuna durante los 90 minutos de manera inmóvil. Todo esto con su brazo derecho levantado y para representar una de las imágenes más famosas de Patrice Lumumba. El nombre de dicho líder es todavía motivo de orgullo en una selección donde, si nada se tuerce, veremos al carismático aficionado en México o Estados Unidos mientras se tiene que medir con potencias de la talla de Portugal o Colombia.

Lumumba, figura clave para Congo en su camino al Mundial: GETTY

Lumumba representa libertad para el Congo. También el motivo para creer en un mundo sin la opresión europea que se marcaba en el continente africano durante buena parte del siglo XX. Los propios jugadores de la selección que retorna a la Copa del Mundo después de Alemania 1974 han pedido a su propia federación que le reconozcan como parte de la delegación que se medirá ante las selecciones nombradas e igualmente Uzbekistán dentro de apenas unas semanas.

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FIFA, pendiente del brote de ébola en Congo

La cepa Bundibugyo ya se ha cobrado la vida de más de 130 personas en el país. A tal punto llega la situación que incluso la selección de Congo ha tenido que cancelar el inicio de su concentración en territorio africano. Desde el máximo ente del fútbol mundial se pronunciaron en un comunicado a lo largo de las últimas horas que no puede descartarse ninguna medida en relación a la presencia de hinchas del país en Norteamérica. Con los jugadores y miembros de la delegación no debería haber inconvenientes. No se descarta abrir corredores sanitarios para evitar mayores problemas.

“Estamos monitorizando la situación relativa al brote de ébola y mantenemos una comunicación estrecha con la Federación de Fútbol de la RDC para garantizar que el equipo esté informado de todas las directrices médicas y de seguridad”, rezaba el comunicado de la FIFA tras las últimas actualizaciones alrededor de la cepa.

Datos claves

El hincha Michel Kuka Mboladinga es conocido como el “hombre-estatua” Lumumba que apoya a Congo.

es conocido como el “hombre-estatua” Lumumba que apoya a Congo. Los jugadores pidieron incluir a Lumumba en la delegación oficial para el Mundial 2026 .

. La FIFA monitorea un brote de ébola de la cepa Bundibugyo en el territorio congoleño.