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Joan Laporta, presidente del FC Barcelona no se guardó antes de la final Argentina vs. España: “Si el árbitro…”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, también opinó sobre la final de España contra Argentina y lanzó virales declaraciones.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona no se guardó ante antes de la final Argentina vs. España: "Si el árbitro..."
Joan Laporta, presidente del FC Barcelona no se guardó ante antes de la final Argentina vs. España: "Si el árbitro..."

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue sumando declaraciones de lado y lado. Esta vez fue Joan Laporta, presidente del FC Barcelona quién opinó al respecto con palabras que no demoraron en hacerse virales.

“Tenemos mejor equipo y si es un árbitro que se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido. Pero se va a disponer”, dijo para ‘El partidazo de COPE’.

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El directivo se refirió al árbitro de forma irónica y los que estaban alrededor respondieron con risas. El directivo hizo mención a las polémicas arbitrales que, para muchos, han favorecido a Argentina.

Argentina llegó al partido final del Mundial tras vencer a Austria, Argelia, Jordania, Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra; mientras que España dejó en el camino a Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita, Portugal, Bélgica y Francia,

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio y el pitazo inicial está programado para las 15:00 horas locales de Nueva Jersey, en un partido que concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del mundo.

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Gustavo Dávila
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