Se empieza a vivir el duelo entre Inglaterra vs. Argentina en el Mundial 2026. Ahora un exseleccionado británico se mandó con un mensaje directo a Lionel Messi que sorprende.

Todo parece indicar que el partido entre Inglaterra vs. Argentina ya se viene disputando varios días antes. Sabiendo de la rivalidad histórica de ambas selecciones en el aspecto futbolístico y bélico, se espera un trámite de diversas emociones en todo el sentido de la palabra. Ahora fue el turno de que un histórico de los británicos se anime a mandar una advertencia a Lionel Messi.

Fuente: Fox Sports.

¿Cómo así? Resulta que fue Joe Cole quien analizó el próximo encuentro entre Inglaterra vs. Argentina por una de las semifinales del Mundial 2026. Además de mostrarse superior como selección a los sudamericanos, no dudó en dejar un mensaje bastante llamativo, por decir lo menos. Prácticamente, aseguró que llegarán a la final del campeonato y borrarán del mapa a Lionel Messi.

“¿La primera vez que Messi jugará contra Inglaterra? Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%. Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos“; reveló Joe Cole, exseleccionado de Inglaterra, en el reconocido portal ‘The Rest Is Football‘.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Joe Cole: "Messi facing England for the first time? We are going to put him to sleep. We are going to put him to sleep, 100%."



"I am saying it right now, England will reach the World Cup Final. We have too much pace for Argentina's strengths, we are going to beat… pic.twitter.com/cWKk74uM08 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 12, 2026

La postura de Argentina en la previa del duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

A diferencia de las más recientes declaraciones de Joe Cole siendo bastante confrontacional hacia Argentina, en especial mencionando explícitamente a Lionel Messi, desde el campeón del mundo no quisieran entrar en tantos detalles. Por ejemplo, algunos jugadores como el propio ’10’ destacaron que se trata de un partido especial por distintos motivos, entre ellos el futbolístico y el histórico.

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Quien tampoco quiso entrar en dimes y diretes fue Lionel Scaloni. El entrenador de Argentina habló en conferencia luego del triunfo por 3-1 ante Suiza en el Estadio Kansas City y señaló cuál es su postura en la previa del duelo frente a Inglaterra. “Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso“.

"ES UN PARTIDO DE FÚTBOL"



LIONEL SCALONI DEJÓ EN CLARO LO QUE PIENSA DE LA SEMIFINAL VS. INGLATERRA



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DATOS CLAVES

Joe Cole envió una dura advertencia a Lionel Messi antes de las semifinales.

envió una dura advertencia a antes de las semifinales. La Selección de Inglaterra enfrentará a Argentina por un pase a la gran final del Mundial 2026 .

enfrentará a por un pase a la gran final del . El entrenador Lionel Scaloni restó importancia a la polémica tras vencer 3-1 a Suiza.