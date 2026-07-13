En pleno Mundial: Inter Miami de Lionel Messi “ficha” a un jugador ecuatoriano

En medio de todos los rumores, este jugador ecuatoriano regresaría a jugar con el Inter Miami.

Este lunes 13 de julio de 2026 se reveló que el jugador ecuatoriano, Allen Obando, nuevamente será jugador del Inter Miami después del Mundial 2026. Con esto se confirma el “secreto a voces” y el delantero finalmente regresa al equipo dueño de su pase.

Obando protagonizó una gran novela hace pocos meses cuando se habló de que “nunca” fue vendido a Atlético de Madrid, sino a Inter Miami. Ahora desde Federación Postera revelan que el delantero regresar a Inter Miami donde estuvo en la temporada 2025.

Allen Obnado estuvo a préstamo en los últimos meses en el fútbol de Croacia, pero el delantero ecuatoriano no pudo demostrar lo que se esperaba de él y se acabó marchando. Se especuló con su regreso a Barcelona SC, pero esto era inviable.

Barcelona SC no es el dueño de su pase, pero la confusión viene por el actual momento del delantero, y los rumores de si fue o no vendido a Atlético de Madrid. Los españoles nunca emitieron un comunicado advirtiendo de algún fichaje.

Allen Obando estuvo en Inter Miami. (Foto: GettyImages)

Obando ahora tiene que probar, de nuevo, suerte en uno de los equipos más importantes de la MLS. El Inter Miami ya fichó hace poco a Casemiro y estaría muy cerca de concretar la llegada de otro jugador mundialista como Vozinha, estrella de Cabo Verde.

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Los números de Allen Obando en Croacia

Allen Obando en esta temporada con el NK Istra apenas y pudo destacar. Puesto que, apenas registra 6 partidos en todo el semestre, obteniendo números muy bajos. El delantero ecuatoriano tampoco la pasó bien en inter Miami cuando estuvo allá, ahora tendrá una nueva oportunidad.

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