La lucha por convertirse en el máximo goleador del Mundial 2026 está abierta entre las máximas figuras del fútbol planetario.

La lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 está al rojo vivo ahora que el certamen planetario entra en su fase decisiva. Con los cuartos de final en la mesa, Lionel Messi se mantiene como el máximo artillero de la Copa del Mundo con ocho conquistas y, además, suma una asistencia, consolidándose como la gran figura ofensiva de la Selección Argentina.

Muy cerca del capitán de la Albiceleste aparecen dos de los delanteros más letales del fútbol europeo. Kylian Mbappé, líder de Francia, acumula siete goles y dos asistencias, mientras que Erling Haaland también registra siete anotaciones con Noruega, por lo que ambos siguen al acecho del primer lugar de la clasificación.

Más atrás se ubica Harry Kane, quien ha sido el principal referente ofensivo de Inglaterra con seis tantos y una asistencia. Completan el grupo de máximos anotadores Ousmane Dembélé, Mikel Oyarzabal y Jude Bellingham, todos con cuatro goles, manteniéndose en la pelea a falta de las instancias finales del campeonato.

ATLANTA, GEORGIA – JULY 07: Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team’s second goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Elsa/Getty Images)

Con los cuartos de final a la vuelta de la esquina, la pelea por terminar como máximo goleador del Mundial 2026 promete mantenerse abierta. Messi conserva una leve ventaja, pero Mbappé y Haaland siguen muy cerca y cualquier actuación estelar en la recta final del torneo podría cambiar el liderazgo de la clasificación.

Tabla de goleadores Mundial 2026

Jugador Selección Goles Asistencias Lionel Messi Argentina 8 1 Kylian Mbappé Francia 7 2 Erling Haaland Noruega 7 0 Harry Kane Inglaterra 6 1 Ousmane Dembelé Francia 4 2 Mikel Oyarzabal España 4 1 Jude Bellingham Inglaterra 4 1