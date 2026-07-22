Justicia de EE.UU. incauta celulares de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de AFA: esto investiga el FBI

Agentes del FBI incautaron los dispositivos móviles de Tapia y otros dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación judicial.

Un verdadero escándalo remece al fútbol argentino, luego que la Justicia de Estados Unidos incautara los teléfonos celulares de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras la final del Mundial 2026.

Según dio a conocer Infobae, el procedimiento fue realizado por agentes del FBI en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, poco antes de que la delegación argentina emprendiera su regreso a Buenos Aires luego de finalizar en el segundo lugar de la Copa del Mundo.

Claudio Chiqui Tapia es investigado por el FBI (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El operativo provocó un retraso de más de dos horas en la partida del vuelo del chárter de Aerolíneas Argentinas. Los agentes federales estadounidenses solicitaron la entrega de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos pertenecientes a integrantes de la delegación.

Además de Tapia, la medida alcanzó a otros importantes dirigentes de la AFA, entre ellos Luciano Nakis, uno de los colaboradores más cercanos del presidente del organismo, Fernando Isla Casares y Jorge Miadosqui.

¿Qué investiga el FBI contra “Chiqui” Tapia?

De acuerdo con la información de Infobae, la incautación forma parte de una causa que busca determinar detalles relacionados con la estructura financiera y los contratos comerciales de la AFA en territorio estadounidense. En ese marco, Claudio “Chiqui” Tapia fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.

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El procedimiento judicial ocurre en medio de la exposición internacional que tuvo la selección argentina tras la final del Mundial 2026, donde distintas teorías conspirativas apuntaban a que la Albiceleste entregó el partido ante España en Nueva Jersey.

En síntesis…