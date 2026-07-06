La decisión de FIFA con James Rodríguez tras revelarse que jugó enfermo en pleno Mundial

Conoce cuál fue la sorpresiva decisión de la FIFA con James Rodríguez tras revelarse que jugó enfermo con Colombia en el Mundial 2026.

Fue el partido más flojo del capitán de la Selección Colombia y una de las razones salió a la luz. James Rodríguez confesó que jugó enfermo en la victoria ante Ghana en los 16avos de final del Mundial 2026 y, acto seguido, la FIFA tomó una decisión con el ’10’ colombiano.

¿Casualidad o causalidad? Por primera vez en el Mundial, James fue sustituido en el entretiempo de un partido. El volante no tuvo tiros al arco ni pases clave y ganó uno de tres duelos con dos recuperaciones. El portal experto ‘Sofa Score’ le dio 6.6 puntos de calficación por los más de 45 minutos que jugó en la victoria ante Ghana.

“Hay un virus ahí adentro que está duro y hay muchos que estamos así. Estuve así y bueno lo más importante es que el día de hoy (3 de julio) salió bien y nos vamos al hotel pensando en lo que será el día martes”, le dijo James Rodríguez al canal ‘DSports’ y la FIFA no dudaría en salir a respaldarlo.

FIFA decidió esto con James tras revelarse que jugó enfermo en el Mundial

Thomas Partey y James Rodríguez. (Foto: Getty Images)

Luego de que el mismo James revelara que jugó enfermo en pleno Mundial 2026, la FIFA, por medio de la cuenta oficial de X en inglés de la Copa del Mundo, salió a respaldarlo y lo eligió como portada para anunciar que la Selección Colombia había clasificado a los octavos de final.

Post de FIFA con James. (Foto: X / @FIFAWorldCup)

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La calificación que lleva James Rodríguez en el Mundial 2026

Con 8.3 como la calificación más alta que ha tenido en el Mundial 2026 por el rendimiento que tuvo en el empate 0-0 ante Portugal, James Rodríguez lleva una calificación promedio de 7.15, según ‘SofaScore’, en la Copa del Mundo hasta el partido ante Suiza de los octavos de final.

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