El DT de Suiza reveló las 3 cosas que más le preocupan del partido ante Colombia en el Mundial 2026

Suiza será el próximo oponente de una Selección Colombia que en este momento ya tiene la cabeza en Vancouver. Lo hará frente a uno de los equipos más regulares de todo el panorama europeo y donde su entrenador, Murat Yakin, ha conformado una máquina plagada de orden defensivo. El DT de los europeos elogió 3 grandes virtudes de la delegación comandada por Néstor Lorenzo en Norteamérica.

“Seguimos muy de cerca el partido entre Colombia y Ghana y nos complace que ya se haya definido a nuestro próximo rival. Colombia es un equipo con mucha calidad futbolística. Son técnicamente fuertes, tienen jugadores de ataque rápidos y creativos, y pueden ser peligrosos en cualquier momento gracias a su intensidad”, palabras de Murat Yakin en las últimas horas. Descarta que los cafeteros sean solo James Rodríguez o Luis Díaz.

Yakin destaca la fuerza técnica del jugador colombiano. También su capacidad de atacar de manera veloz y con mucha creatividad en momentos de tensión. La intensidad es el tercer gran adjetivo que dedica el entrenador de Suiza a su próximo rival a la hora de comentar un encuentro que para muchos será uno de los más parejos de toda la fase de octavos de final de la Copa del Mundo.

Los medios de comunicación desplazados hasta Canadá consultaron al entrenador por cómo doblegar a Colombia en dichos aspectos del juego. Yakin ve la kriptonita de los cafeteros en el último encuentro de Suiza: “Como hicimos contra Argelia, debemos actuar con madurez y solidaridad, y jugar con valentía a nuestro estilo. En un partido de octavos de final, los pequeños detalles suelen marcar la diferencia. Estamos ilusionados con este reto. El ambiente en el estadio será fantástico”.

Para Yakin, Colombia es uno de los equipos más intensos del torneo: GETTY

Colombia y Suiza se medirán por un lugar en cuartos de final. Lo harán en una jornada de martes donde horas antes conocerán a quién podría ser su posible rival en la ciudad de Atlanta para el día sábado. El ganador de la eliminatoria mencionada hasta acá se enfrentará ante quien continúe con vida del choque que tendrán Egipto y Argentina solamente unas horas antes.

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El historial de Colombia vs. Suiza

Hasta la fecha, suizos y colombianos se han medido en cuatro oportunidades. Todo ello con un balance de 2 triunfos para el equipo suramericano, una igualdad y una derrota en partidos a 90 minutos. Es una de las pocas selecciones con las cuales Colombia también tiene un historial mundialista gracias a lo ocurrido en el verano de 1994.

En aquella ocasión y por la fase de grupos, Colombia terminaría venciendo a Suiza por 2 a 0 gracias a los goles de Carepa Gaviria y Harold Lozano. Una edición del torneo de la FIFA más que triste para los cafeteros gracias a su eliminación en la primera ronda del certamen. Los meses posteriores a dicho fracaso deportivo serían incluso más amargos tras el asesinato sufrido por Andrés Escobar a manos de grupos al margen de la ley.

Datos claves

El DT Murat Yakin elogió la técnica, velocidad e intensidad de la Selección Colombia.

elogió la técnica, velocidad e intensidad de la Selección Colombia. El historial registra dos triunfos para Colombia, un empate y una derrota ante Suiza.

para Colombia, un empate y una derrota ante Suiza. Colombia venció 2 a 0 a Suiza en la fase de grupos del Mundial 1994.