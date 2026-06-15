La decisión de FIFA tras las quejas por no poder preguntar en español durante el Mundial 2026

Las polémicas de las últimas jornadas obligan al máximo ente a dar marcha atrás todo. Se podrá preguntar en español durante el Mundial.

El español ha dejado de estar prohibido en la Copa del Mundo. Tras las polémicas vistas en las ruedas de prensa de jugadores como Vinicius o Hakimi, desde el máximo ente del fútbol mundial se da marcha atrás a las políticas de comunicación del certamen. El castellano ya estará habilitado en todo lo que queda del torneo.

La trama empezaba un par de jornadas atrás. Jugadores como Vinicius o Hakimi no podían contestar en español o ser consultados por la prensa en esta lengua debido a la ausencia de traductores en las salas de prensa. Un contexto que derivó en decenas de críticas a la FIFA al tratarse del segundo idioma de Estados Unidos y de una de las sedes del torneo. Todo ya ha sido modificado.

A partir de este momento, cada rueda de prensa contará con la posibilidad de preguntarle a los protagonistas en castellano. Medida celebrada por todos y mucho más teniendo en cuenta que más de un 15% de las selecciones del torneo provienen de territorios donde se habla dicho idioma.

Según los reportes oficiales, la FIFA incluirá desde este momento traductores en todas las ruedas de prensa. Cientos de medios bajo esta lengua ya se han desplazado a una Copa del Mundo que busca cortar las varias polémicas que desde la previa del certamen han sido parte del día a día. Por lo pronto, se podrá preguntar y responder en español durante el Mundial.

Vinicius durante una de las ruedas de prensa donde no se pudo preguntar en español: GETTY

Ya no se esperan casos como los vistos con Vinicius, Frenkie de Jong o Hakimi. La FIFA da marcha atrás y permitirá el castellano en todas sus ruedas de prensa durante un certamen que, no olvidemos, se realiza de manera mayoritaria en un territorio donde se estima que más de 57 millones de personas hablan castellano.

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El Mundial más difícil de Infantino

No han sido días tranquilos para el mandamás de la FIFA. Los problemas alrededor de la delegación de Irán, la trama del español en rueda de prensa, las requisas a selecciones en plenas pistas de aterrizaje y hasta la negativa de Estados Unidos al árbitro Omar Abdulkadir Artan han generado un contexto de dudas sobre la sede que el propio Infantino ha tenido que atajar en rueda de prensa.

“Los problemas que hay los hablamos y los resolvemos… Creo en la magia, en la potencia del balón de fútbol, de este trofeo, de la Copa Mundial y de estos partidos… Veo la situación actual del mundo… Además de esto, todos tenemos nuestros propios problemas en cada lugar del mundo, pero creo que un evento de una potencia trascendental como un Mundial puede ayudar… Si por un pequeño momento, si por 90 minutos a la gente se le olvidan los problemas… Si hacemos que la gente sea feliz, será un éxito”, defendía el mandamás de la FIFA ante todo esto.

Datos claves

La FIFA habilitó el uso del idioma español en todas las ruedas de prensa del torneo.

habilitó el uso del idioma español en todas las ruedas de prensa del torneo. Los futbolistas Vinicius y Hakimi no podían contestar en español por falta de traductores.

y Hakimi no podían contestar en español por falta de traductores. El presidente Gianni Infantino defendió la organización del Mundial ante diversas polémicas recientes.