La Selección de Ecuador sufre otra baja de última hora para jugar ante Marruecos en amistoso internacional

Este viernes 27 de marzo de 2026 la Selección de Ecuador jugará un nuevo amistoso contra Marruecos previo al Mundial de 2026. Sin embargo, para este encuentro el equipo nacional suma una nueva baja en una convocatoria donde se han ido perdiendo a varios jugadores.

De acuerdo a la última información que viene desde España, Nilson Angulo no podrá ser utilizado para el partido entre Ecuador y Marruecos por la fecha FIFA. El extremo viene con una lesión muscular que arrastra desde su temporada en Sunderland.

Por lo cual, se espera que Nilson Angulo no pueda jugar este partido y también estaría casi descartado para jugar ante Países Bajos el próximo martes, 31 de marzo de 2026. El delantero ecuatoriano viene lesionado y se había especulado que debía estar entre 4 a 6 semanas de baja.

Pese a que no puede volver a jugar en este momento, Beccacece decidió convocarlo y llevarlo a la concentración. El jugador avanza con su recuperación y hace trabajo diferenciados junto al grupo de jugadores de la Selección de Ecuador.

Nilson Angulo no jugará ante Marruecos en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

No es la primera vez que Beccacece toma una decisión de estas características, el entrenador argentino también decidió convocar hace pocos meses a Gonzalo Plata y Enner Valencia, cuando se venían recuperando de una lesión. El entrenador lo hace porque quiere “armar” grupo.

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Los números de Nilson Angulo en la Premier League

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Con la camiseta de Sunderland, Nilson Angulo ha jugado un total de 6 partidos en lo que va de competencia. El jugador ecuatoriano no ha marcado goles ni ha dado asistencias. Sumando en cancha más de 300 minutos, no obstante, una lesión muscular lo alejó estas últimas semanas de las canchas.

¿A qué hora juega Ecuador vs Marruecos?

El partido entre Ecuador y Marruecos se podrá ver desde las 15H15 (EC). El encuentro estará exclusivo en la señal de El Canal del Fútbol y se podrá ver en diferido por la señal de Teleamazonas en abierto.

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En síntesis: