La insólita decisión que adoptó la FIFA con la tarjeta roja a Leandro Paredes en la final del Mundial 2026

Según dio a conocer la BBC, la expulsión a Leandro Paredes en la final del Mundial 2026 no quedó registrada oficialmente por la FIFA.

La final del Mundial 2026 no solo coronó la segunda estrella de la Selección de España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. También quedó marcada por la violenta reacción que protagonizó el mediocampista de Argentina, Leandro Paredes, en los incidentes tras el pitazo final.

El capitán de Boca Juniors perdió el control tras la derrota y, en medio de la gresca, protagonizó una fuerte agresión contra Eric García y Gavi, a quienes encaró con golpes y manotazos.

En un primer momento, diversos reportes indicaron que el mediocampista había sido expulsado por el árbitro esloveno Slavko Vincic. Sin embargo, horas después se produjo una situación insólita que generó sorpresa y polémica.

La agresión de Leandro Paredes que dio la vuelta al mundo (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images).

¿Qué pasó con la expulsión a Leandro Paredes?

Según reveló la BBC, la supuesta tarjeta roja nunca quedó registrada oficialmente por la FIFA. El medio británico informó: “Inicialmente, la FIFA informó que Paredes había sido expulsado por el árbitro Slavko Vincic después de empujar al español Eric García por el cuello”.

No obstante, la situación cambió poco después. La propia BBC añadió: “La tarjeta roja de Paredes fue eliminada del registro poco después y la FIFA confirmó a BBC Sport que no se tomó ninguna medida disciplinaria en ese momento”.

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De esta manera, pese a la gravedad de las imágenes y a que inicialmente se había informado de una expulsión, el futbolista argentino no figura sancionado en los registros oficiales del organismo rector del fútbol mundial, una decisión que ha generado fuertes cuestionamientos.

Eso sí, la situación todavía no está completamente cerrada. La BBC también confirmó que Argentina será objeto de una investigación por parte de la FIFA debido a los lamentables incidentes violentos ocurridos durante la final, por lo que el organismo aún podría adoptar medidas disciplinarias contra jugadores o integrantes de la delegación albiceleste. El informe apunta a Nahuel Molina, Thiago Almada y al asistente Roberto Ayala.

🚨🇦🇷 FIFA confirma que Leandro Paredes não recebeu punição disciplinar após a final da Copa do Mundo.



Apesar de relatos iniciais indicarem que o volante argentino teria sido expulso por Slavko Vinčić após um desentendimento com Gavi no fim da partida, a FIFA retirou o cartão… pic.twitter.com/1SSGcaX8TS — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) July 21, 2026