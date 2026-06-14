La “maldición” a la que se expuso la Selección de Ecuador por ponerle la camiseta a la estatua de Rocky

La Selección de Ecuador se "expuso" a una gran maldición porque sus aficionados ocuparon la tradicional estatua de Rocky en Filadelfia.

Previo al partido entre Costa de Marfil contra la Selección de Ecuador, los hinchas de ‘La Tri’ realizaron el popular “banderazo” en Filadelfia. Como era de esperarse, la tradicional estatua de Rocky fue un objeto deseado por los aficionados, que al final le pusieron la camiseta de la Selección.

No obstante, el gesto de ponerle la bandera a la estatua de Rocky es una “maldición” de mala suerte y de derrota, según cuentan los lugareños y también las estadísticas. Muchos aficionados sabían de esto y estaban impidiendo que le pongan la bandera de Ecuador, pero no se pudo evitar.

Se viralizó en redes sociales la imagen de la estatua de Rocky con la camiseta de Ecuador. Ahora estará en ‘La Tri’ tratar de romper esta maldición para el partido contra Costa de Marfil. ‘La Tri’ sabe que tiene que ganar después de que Alemania goleara a Curazao.

Tanto para Ecuador como para Costa de Marfil este ya es un partido clave para sus objetivos en el grupo. Los ‘Elefantes’ llegan con una leve ventaja anímica después de vencer a Francia en su último amistoso, mostrando una gran peligrosidad para jugar de contra.

COMPATRIOTAS VISTEN A ROCKY DE ECUADOR EN FILADELFIA Y DESAFÍAN LA “MALA SUERTE” ANTES DEL DEBUT DE LA TRI 🇪🇨



Filadelfia se tiñó de amarillo, azul y rojo este sábado. Un banderazo masivo reunió a cientos de hinchas de @LaTri con cánticos y banderas mientras el Mundial 2026 ya… pic.twitter.com/dIHMkPPiSF — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) June 14, 2026

Otro hecho es que la Selección de Ecuador será local en este partido, puesto que, se calcula que en el banderazo hubieron más de 20 mil personas y todas irían al estadio para apoyar al equipo de Beccacece. ‘La Tri’ es uno de los favoritos a ser la revelación del torneo.

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¿A qué hora juega Costa de Marfil contra la Selección de Ecuador?

El partido entre la Selección de Costa de Marfil contra la Selección de Ecuador comenzará desde las 18H00 (EC) y se podrá ver por los siguientes canales en todo el país:

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Hinchas de la Selección de Ecuador realizaron un banderazo previo al partido en Filadelfia.

realizaron un banderazo previo al partido en Filadelfia. Aficionados ecuatorianos vistieron a la estatua de Rocky con la camiseta de ‘La Tri’.

con la camiseta de ‘La Tri’. El partido de Ecuador contra Costa de Marfil se disputará hoy a las 18H00.