¡Última hora! Miembro del cuerpo técnico de Ecuador tiene prohibido entrar a Estados Unidos y no está en el Mundial

La Selección de Ecuador no puede contar con un miembro del cuerpo técnico porque tiene prohibido ingresar a Estados Unidos.

La Selección de Ecuador tiene una baja de última hora para el Mundial 2026, después de que se confirmara que el preparador físico del plantel, Federico Tridico, no pudo entrar a los Estados Unidos. Le negaron la VISA y no está trabajando con la Selección de Ecuador.

Se desconocen los motivos exactos que hicieron que Federico Tridico no entre al país de Estados Unidos, pero de momento desde Bolavip Argentina adelantan que le rechazaron la visa. Por muy sorprendente que suene, este fue el motivo para que no ingrese al país.

Desde la Selección de Ecuador no se ha comunicado nada referente a esta novedad ni cómo se lo reemplazo. Tridico llegó a Ecuador con Beccacece en 2024 y desde entonces ha estado trabajando muy de cerca en la Selección de Ecuador con los jugadores.

Ahora ‘La Tri’ lo pierde durante toda la primera fase del torneo y por los próximos partidos, si logra avanzar de ronda. Antes Federico Tridico venía trabajando en Racing y posteriormente se unió al proyecto de Sebastián Beccacece en ‘La Tri’ para el Mundial.

Tridico no viajó con Ecuador al Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

La Selección de Ecuador ya vivirá su debut en el Mundial 2026 y lo hará contra Costa de Marfil. El equipo nacional tiene todos sus partidos en Estados Unidos en esta fase y también hace base en Columbus.

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¿A qué hora juegan Ecuador contra Costa de Marfil?

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil comenzará desde las 18H00 (EC) de este domingo, 14 de junio de 2026. El partido se jugará en el estadio de Philadelphia con una capacidad parta 69.879 aficionados.

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