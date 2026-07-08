El oráculo predictivo de la IA lanzó su pronóstico desde cuartos de final hasta la gran definición del Mundial 2026 ¿Quién será el campeón?

Cada vez falta menos. La eliminación de la Selección Colombia a manos de Suiza dejó armado el cuadro de los cuartos de final del Mundial 2026: a partir de este jueves serán ocho las selecciones que iniciarán las batallas finales en busca de la Copa del Mundo.

Francia abrirá los fuegos ante Marruecos en Boston y luego el día viernes 10 de julio, España chocará ante Bélgica en Los Ángeles e Inglaterra se medirá contra Noruega en Miami. Los cruces de semifinales se definirán el día sábado cuando Argentina y Suiza en Kansas disputen el último boleto a la ronda de los cuatro mejores.

Pese al favoritismo de algunas selecciones, en Bolavip le preguntamos al oráculo predictivo de la Inteligencia Artificial que pronostique los cuartos de final llave por llave y luego anticipe el camino hacia la final del próximo 19 de julio. La IA no tuvo dudas y estableció quién será la selección campeona del mundo: “Será una final histórica y sumamente estratégica”.

Según la IA, Argentina levantará su cuarta estrella (Getty Images).

Cuartos de Final

Francia 2 – 1 Marruecos: Tras eliminar a Paraguay y Canadá respectivamente, se reedita la semifinal de 2022. Esta vez Francia impondrá su pegada en los 90 minutos, rompiendo el durísimo bloque bajo de los Leones del Atlas. Avanza: Francia.

Tras eliminar a Paraguay y Canadá respectivamente, se reedita la semifinal de 2022. Esta vez Francia impondrá su pegada en los 90 minutos, rompiendo el durísimo bloque bajo de los Leones del Atlas. España 2 – 0 Bélgica: El desgaste de los belgas tras su batalla ante Senegal les pasará factura. La Roja dominará la posesión y desesperará a los diablos rojos, liquidando el partido con solvencia. Avanza: España.

El desgaste de los belgas tras su batalla ante Senegal les pasará factura. La Roja dominará la posesión y desesperará a los diablos rojos, liquidando el partido con solvencia. Inglaterra 1 – 2 Noruega: La gran sorpresa de los cuartos. Erling Haaland andará intratable y la verticalidad noruega castigará las dudas defensivas de los Tres Leones en transiciones rápidas. Avanza: Noruega.

La gran sorpresa de los cuartos. Erling Haaland andará intratable y la verticalidad noruega castigará las dudas defensivas de los Tres Leones en transiciones rápidas. Argentina 1 – 0 Suiza: Un partido idéntico al de Brasil 2014. Suiza esperará replegada tras golear a Argelia, pero la Albiceleste (ya con el mediocampo asentado tras los cambios de Scaloni) destrabará el cerrojo con una genialidad en el segundo tiempo. Avanza: Argentina.

Semifinales

Francia 1 – 1 España (Gana España en penales): Un choque total de estilos. Francia golpeará primero a la contra, pero el fútbol asociativo de España encontrará el empate. En la tanda de penaltis, la efectividad y templanza de los cobradores españoles meterá a la Roja en la final. Avanza: España.

Un choque total de estilos. Francia golpeará primero a la contra, pero el fútbol asociativo de España encontrará el empate. En la tanda de penaltis, la efectividad y templanza de los cobradores españoles meterá a la Roja en la final. Avanza: España. Inglaterra/Noruega (Noruega) 1 – 2 Argentina: La Scalonieta sabrá cómo neutralizar los balones al área hacia Haaland mediante una marca escalonada de Romero y Lisandro Martínez. Con Messi manejando los hilos, Argentina pegará en los momentos justos para sellar su boleto a una nueva final consecutiva. Avanza: Argentina.

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