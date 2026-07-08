Lautaro Martínez descartó la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2030

El delantero de la Selección Argentina se mostró tajante sobre el futuro del capitán. Confirmó que no hay planes para ver a Messi en el centenario.

Nuevamente la Selección Argentina tuvo que remar contra viento y marea. Lo hizo en un contexto donde Egipto se convirtió en Cabo Verde y donde por encima de todo Lionel Messi volvió a ser el salvador de los dirigidos por Lionel Scaloni. Lautaro Martínez elogió al 10 de la Albiceleste mientras dejaba en claro que se trata de su última participación en Copas del Mundo. No llega al centenario.

“Hoy, verlo correr así y verlo emocionado al final… Se lo dije en la cancha: que lo disfrute porque se lo merecía. Vamos a seguir dando todo por nosotros, pero más que nada por él, porque es su último Mundial. Y nos ha dado mucho a nosotros”, empezaba Lautaro Martínez en charla con beIN Sports. Todo ello en tiempos donde no nos olvidemos que Argentina tiene garantizada su presencia en la próxima Copa del Mundo con un partido en territorio Albiceleste.

Para Lautaro Martínez se trata de un líder absoluto. También de un futbolista capacitado para romper la balanza en encuentros que como el de ayer parecían ser el final de una era. Tras asistir a Enzo Fernández en el 3 a 2 final, el delantero del Inter de Milán no quiso elogios a su figura y pidió únicamente dárselos a un Messi que entiende como el mejor de lo que va del Mundial.

“Se ve reflejado lo que Messi hace en el campo. Todo lo que nos demuestra a nosotros día a día me lo guardo para mí porque es increíble. Es nuestra guía, nuestro referente, nuestro líder”, más reflexiones de un Lautaro Martínez que ya espera por el compromiso frente a Suiza por los cuartos de final del certamen el próximo día sábado en Atlanta.

Messi, en su último Mundial según Lautaro Mártinez: GETTY

De momento Lautaro descarta que Messi pueda llegar al Mundial del centenario, uno donde Lionel Andrés tendría prácticamente 43 años en sus piernas. Si las declaraciones del delantero de Lionel Scaloni son ciertas, el planeta fútbol ya sabe que como mucho le quedan 270 minutos para disfrutar al mejor futbolista de todos los tiempos con la camiseta de su país. Para la edición del centenario habrá que buscar un nuevo 10 y referente.

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Messi agradeció a sus compañeros

Todo terminó en felicidad, pero que nadie piense que fue una jornada amable para Argentina. Los dos goles de Egipto se sumaron a un penalti fallado por Messi que parecía terminar con el sueño del bicampeonato. El final de la película lo conocemos todos y tras ser manteado por sus propios jugadores en el césped de Atlanta, Lionel Andrés agradeció justamente a quienes entiende ya como algo más que simples compañeros sobre el campo.

“Soy muy agradecido de este grupo, soy feliz de pertenecer a este grupo, sé que ellos siempre tienen una palabra de cariño para mí y no solo palabras, me lo demuestran con hechos. Hace mucho tiempo que venimos compitiendo juntos y para mí es un orgullo poder competir al lado de ellos porque siempre entregan todo y creo que hoy fue una muestra más de todo eso”, reflexiones de La Pulga. Estuvo a 15 minutos de decir adiós a la Copa del Mundo. Suiza, lo que viene por delante.

Datos claves

Lautaro Martínez confirmó que el Mundial 2026 será la última Copa del Mundo de Messi.

confirmó que el Mundial 2026 será la última Copa del Mundo de Messi. El delantero argentino descartó la presencia de Lionel Messi para el Mundial del centenario.

para el Mundial del centenario. La selección de Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final en Atlanta.