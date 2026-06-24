La primera publicación de Colombia luego de saber que fue sancionada por FIFA en pleno Mundial

Mira cuál fue la primera publicación de la Selección Colombia en redes tras confirmarse la dura sanción de la FIFA en pleno Mundial 2026.

El Código Disciplinario de la FIFA no perdona a nadie… La Selección Colombia le ganó a la República Democrática del Congo, aseguró la clasificación a los 16avos de final, pero ya sabe que fue sancionado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación en pleno Mundial 2026.

¡A los hechos! Había que tener cuidado con las transiciones de defensa a ataque de RD Congo, son muy rápidos, y en una ocasión Colombia lo sufrió con una tarjeta amarilla. Jhon Lucumí fue amonestado al minuto once del segundo tiempo.

Ya con el marcador 1-0 a favor, la Selección Colombia tuvo otro amonestado en el partido ante Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial. Jefferson Lerma no dudó en hacer una falta al cuarto minuto de adición del segundo tiempo y el árbitro Maurizio Mariani le sacó tarjeta amarilla. Esto la FIFA no lo pasó por alto.

Esto fue lo primero que publicó Colombia tras la sanción de FIFA en pleno Mundial

Colombia celebrando el gol de Daniel Muñoz. (Foto: Getty Images)

Lejos de preocuparse porque FIFA la sancionó con una multa de 20.000 dólares por las dos tarjetas amarillas que recibió ante la República Democrática del Congo, la primera publicación que hizo Colombia, por medio de su cuenta de Instagram, lo que hizo fue celebrar la clasificación a los 16avos de final con un firme mensaje: “Primer objetivo: estamos en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 con todo el orgullo colombiano”.

Post de Colombia tras sanción de FIFA. (Foto: Instagram / @fcfsellecioncol)

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Así le pagará la Selección Colombia a la FIFA por sancionarla en el Mundial 2026

Al igual de lo que pasa con los equipos, la dinámica de la FIFA para cobrar las sanciones económicas que le pone a la selecciones durante el Mundial 2026 es descontar estos montos del dinero que entrega como premio por participar y avanzar en la Copa del Mundo.

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