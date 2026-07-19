La FIFA estrenará un nuevo premio a la selección que se corone campeón del Mundial 2026. Se trata de un símbolo del deporte estadounidense.

Además del tradicional trofeo de la Copa del Mundo y las medallas de oro, La FIFA estrenará un inédito reconocimiento para el plantel que se corone campeón del Mundial 2026: se trata de un exclusivo anillo personalizado a cada uno de sus integrantes, siguiendo una tradición profundamente arraigada en el deporte estadounidense.

El organismo confeccionó un total de 2.026 anillos, de los cuales 30 serán entregados a los jugadores y miembros del plantel campeón que levanten el trofeo en la final que se disputará en en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El resto será comercializado posteriormente como producto oficial para los aficionados y coleccionistas.

Aunque la FIFA aún no ha revelado oficialmente las especificaciones del diseño ni los materiales utilizados, diversos medios especializados aseguran que cada anillo contará con un acabado dorado, piedras preciosas y un relieve con la imagen de la Copa del Mundo, convirtiéndolo en una pieza de lujo destinada a inmortalizar la conquista del título más importante del fútbol.

El anillo que la FIFA le entregará a los campeones del Mundial 2026 (FIFA.com).

Según dio a conocer la FIFA en su sitio oficial, inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales para conmemorar la ocasión. “Posteriormente, los 30 anillos de los ganadores se fabricarán a medida y entregarán a sus destinatarios. De esta forma, podrán lucir toda su vida el símbolo de un logro que nunca olvidarán”, afirmaron.

Inspirados en el deporte estadounidense

La iniciativa representa una innovación para el Mundial y toma inspiración de una tradición histórica del deporte norteamericano. En ligas como la NFL, NBA, MLB y NHL, los anillos de campeón son uno de los reconocimientos más prestigiosos para los deportistas, ya que simbolizan el logro colectivo y permanecen como un recuerdo permanente de una temporada inolvidable.

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Con este nuevo premio, la FIFA busca dejar una huella adicional en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, incorporando un elemento que une la historia del fútbol con una de las costumbres más emblemáticas del deporte en Estados Unidos.

En resumen…