Quién es María Becerra: perfil, edad, familia y pareja de la cantante del Himno Nacional de Argentina en la final del Mundial 2026

La cantante argentina fue la elegida para entonar las estrofas del Himno Nacional albiceleste en la previa de la gran final del Mundial 2026.

La artista argentina María Becerra quedó en el centro de la escena en la previa del cruce entre España y Argentina, la final del Mundial 2026 que se juega este domingo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford.

La cantanten volvió a meterse de lleno en la conversación pública argentina, esta vez por su vínculo con la final del Mundial 2026. En la antesala del partido entre España y Argentina, su nombre tomó fuerza por una interpretación del Himno Nacional Argentino minutos antes del pitazo inicial, lo que finalmente se terminó confirmando unas horas después.

La final se disputa este domingo desde las 15, hora de New Jersey, en el MetLife Stadium, y la presencia de una figura de la música urbana en ese ritual previo potencia el cruce entre la cultura popular y la Selección Argentina. La cantante aparece desde hace tiempo como una de las voces jóvenes más visibles de la escena argentina. Por eso, su participación no sorprende.

⚠️🇦🇷 María Becerra probando sonido para cantar el Himno Nacional. pic.twitter.com/uqi09M6XN7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 19, 2026

Biografía y orígenes: ¿quién es la cantante y de dónde es?

Lugar de origen: partido bonaerense de Quilmes.

partido bonaerense de Quilmes. Entorno de crianza: creció en un barrio de clase media-baja.

La cantante construyó buena parte de su identidad pública desde ese origen en Quilmes, un punto que aparece de manera recurrente cuando habla de su historia personal.

Publicidad

Trayectoria artística y presente de la cantante

Escena musical: música urbana argentina.

música urbana argentina. Géneros asociados: pop urbano, reguetón y R&B latino.

pop urbano, reguetón y R&B latino. Alcance: proyección regional y presencia dentro de la cultura popular argentina.

¿Por qué la cantante está vinculada a la final del Mundial 2026?

La expectativa por su presencia había crecido por señales concretas en sus últimos movimientos. Becerra adelantó un show en España por cuestiones de calendario y, además, compartió una imagen durante un viaje hacia Nueva York con una camiseta argentina y el mensaje “yendo”. Ese movimiento alimentó la lectura de que podría formar parte de la ceremonia previa.

Finalmente todo se terminó confirmando tras un video en la que se la ve durante la prueba de ensayo del Himno en pleno MetLife Stadium unas horas antes de la final.

Publicidad

María Becerra reveló en la previa de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que el pedido para que interpretara el Himno Nacional Argentino surgió hace unos días por parte de la Selección Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/J3olBW0ZBt — Maria Becerra Data (@BecerraData) July 19, 2026

Vida personal: el recorrido público de la cantante

En el plano personal, María Becerra ha expuesto algunos episodios complejos de su vida con un tono directo y sin convertirlos en espectáculo. Entre ellos, habló públicamente sobre una internación de una semana en terapia intensiva tras una hemorragia interna severa sufrida en 2025, una experiencia que forma parte de su testimonio reciente y de su proceso personal.

Publicidad

Está en pareja con el también cantante urbano argentino J Rei, relación que formalizaron en 2022 y se comprometieron el año pasado. Ambos suelen mostrar su vida juntos en las redes sociales.