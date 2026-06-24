El apodo que Juanfer Quintero le puso a James Rodríguez luego de que sacaran al ‘10’ ante Congo

Descubre el curioso apodo que Juanfer Quintero le puso a James Rodríguez tras ser sustituido en la victoria de Colombia ante Congo en el Mundial.

De un momento a otro, la mayoría de los hinchas de la Selección Colombia que estaban el estadio Akron de Guadalajara gritaron de emoción. ¿Qué pasó? Juan Fernando Quintero entró por James Rodríguez, dio la asistencia para la victoria ante República Democrática del Congo y terminó poniéndole un apodo al ’10’.

¡De todo y para todos! Colombia no encontraba el camino para abrir el marcador y el entrenador Néstor Lorenzo decidió que Jhon Córdoba y Juanfer Quintero entraran por Luis Suárez y James al minuto 13 del segundo tiempo. ¿Solo 13 minutos para el capitán de la selección en la segunda etapa?

Quintero filtró un pase al área de RD Congo, Córdoba impidió que un jugador afircano fuera por el balón y apareció Daniel Muñoz con el gol de la victoria 1-0 de la Selección Colombia. Llegó la hora de escuchar las voces de los protagonistas y Juanfer iba a dejar claro la amistad que tiene con James Rodríguez con el apodo que le puso.

Juanfer Quintero y un apodo a James luego de que sacaran al ‘10’ ante Congo

Juanfer Quintero y James en Colombia vs. Congo. (Foto: Getty Images)

Lejos de señalarlo porque no tuvo el mejor de los partidos, los expertos le dieron 7 puntos, Juan Fernando Quintero bautizó de manera cariñosa a James Rodríguez con las siguientes palabras: “Iba a reponer lo que venía haciendo James. Hicimos un gran primer tiempo y para eso están los cambios y los momentos del partido. Estoy muy contento, creo que esto no significa nada (banda de capitán), simplemente creo que dentro de la cancha uno trata de liderar muchas cosas. Agradecerle, es un momento histórico para nosotros, sustituir a James que es mi hemano y mi amigo. Estoy muy contento”.

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial a una fecha del final

A falta del partido ante Portugal del sábado 27 de junio a las 6:30 P.M. en el estadio Hard Rock, de Miami, la Selección Colombia quedó de la siguiente manera en la tabla de posiciones del Grupo K del Mundial 2026:

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Tabla de posiciones del Grupo K del Mundial. (Foto: X / @FIFAWorldCup)

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