El capitán de Congo no dudó y le puso este apodo a la Selección Colombia en el Mundial 2026

¿Respeto absoluto por la 'Tricolor' o simple mal perdedor? Conoce el inesperado apodo que el capitán de RD Congo le puso a la Selección Colombia.

Un partido duro, muy duro en el Mundial 2026… La Selección Colombia le ganó por la mínima diferencia a la República Democrática del Congo, y ante la duda sobre el nivel que mostró la ‘Tricolor’, Chancel Mbemba, capitán del seleccionado africano, apareció con el apodo perfecto.

Colombia tardó 81 minutos, contando los cinco que dieron de adición en el primer tiempo, para abrir el marcador, pero eso no quiere decir que, por gran parte del partido por la segunda fecha del Grupo K del Mundial, fuera superior al rival. Por algo el arquero Lionel Mpasi-Nzau terminó como una de las figuras con ocho paradas.

La victoria de la Selección Colombia terminó siendo 1-0 en un partido en el que dispararon 20 veces con nueve tiros al arco rival. Llegó la hora de escuchar las voces de los protagonistas y Álvaro ‘El Tigre’ Córdoba, de los canales ‘Win Sports’ y ‘RCN’, logró hablar con el capitán de la República Democrática del Congo. ¿Qué dijo?

El capitán de RD Congo le puso este apodo a la Selección Colombia

Luis Díaz y Chancel Mbemba. (Foto: Getty Images)

“Un muy bonito equipo. Digo enhorabuena a todo el equipo de Colombia porque han empujado desde el principio hasta el final y Dios les dio la oportunidad de marcar hoy (23 de junio). ¡Bravo y suerte! Están en 16avos de final, nosotros estamos aquí concentrados para nuestro partido el 27 (de junio). Será un mano a mano, es una final (vs. Uzbekistán)”, le dijo Chancel Mbemba a ‘El Tigre’ Córdoba.

La figura de la victoria de Colombia 1-0 a República Democrática del Congo en el Mundial, según los expertos

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No solo recibió el premio que la FIFA le da al mejor jugdor del partido, Daniel Muñoz también fue el más destacado de la victoria de Colombia 1-0 a República Democrática del Congo, según los expertos. Mientras el portal ‘Sofa Score’ le dio 7.9 puntos de calificación, la aplicación ‘BeSoccer’ le otorgó un 10 sobre 10.

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