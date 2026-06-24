El talentoso volante volvió a jugar escasos minutos en el triunfo de la Selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026.

La Selección Colombia consiguió una ajustada victoria por 1-0 frente a la República Democrática del Congo y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, uno de los temas que sigue generando revuelo en la ‘Tricolor’ es la situación de Richard Ríos.

El mediocampista del Benfica llegaba a la Copa del Mundo como uno de los futbolistas con mayores opciones de adueñarse de un puesto en el once titular. No obstante, el entrenador argentino ha apostado por la experiencia y el equilibrio que ofrecen Gustavo Puerta y Jefferson Lerma.

Richard Ríos apenas ha jugado 23 minutos en el Mundial 2026 (Photo by Julio Aguilar/Getty Images).

Ante RD Congo, el volante volvió a esperar su oportunidad desde la banca e ingresó recién a los 77 minutos, disputando poco más de un cuarto de hora en un encuentro que se mantuvo abierto hasta el final. A pesar de contar con pocos minutos, el antioqueño valoró el esfuerzo colectivo y destacó el trabajo de sus compañeros.

“Felicitar a todo el equipo por el trabajo que se hizo, creo que atacamos bastante el primer tiempo, tuvimos muchas oportunidades, por ahí nos faltó matar el primer tiempo y se nos hubiese hecho más fácil creo yo”, señaló en diálogo con DSports.

Lejos de mostrarse inconforme por su situación, Ríos dejó claro que mantiene una actitud positiva: “Excelente, yo se lo dije que estamos preparados para lo que el profesor necesita, ese día se lo dije que sea para un minuto, sea para cinco, sea para todo el partido, estamos preparados, todo el mundo se está preparando para eso aparte es un mundial, estoy supremamente feliz”, afirmó.

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Finalmente, Ríos expresó el orgullo que siente por formar parte de la nómina mundialista: “Lo orgulloso que siento de mi equipo, de mí, por estar en este lugar, por jugar cinco, diez, quince minutos, la verdad es que siento mucho orgullo de Colombia”, concluyó.

“SEA PARA UN MINUTO, PARA CINCO O PARA LO QUE SEA, ESTAMOS LISTOS”



Richard Ríos, con @carlosevillamil tras la victoria de Colombia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tbNTS1FWuV — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

En síntesis…

Suplencia asumida: Richard Ríos volvió a ser alternativa en el banco tras la decisión de Néstor Lorenzo de priorizar a Puerta y Lerma, ingresando apenas al minuto 77 en el triunfo de Colombia ante RD Congo.

Richard Ríos volvió a ser alternativa en el banco tras la decisión de Néstor Lorenzo de priorizar a Puerta y Lerma, ingresando apenas al minuto 77 en el triunfo de Colombia ante RD Congo. Foco en lo colectivo: Lejos de quejarse, el volante del Benfica se mostró feliz y declaró que está preparado para aportar con orgullo al equipo, ya sea jugando «un minuto, cinco o todo el partido».

Lejos de quejarse, el volante del Benfica se mostró feliz y declaró que está preparado para aportar con orgullo al equipo, ya sea jugando «un minuto, cinco o todo el partido». Liderazgo en juego: Con puntaje perfecto tras dos jornadas, Colombia cerrará la fase de grupos enfrentando a Portugal para definir al líder del Grupo K de cara a las rondas eliminatorias.