La primera reacción de España después de que se confirmara que Argentina es su rival en la final del Mundial 2026

La Selección de España estuvo muy atenta a la clasificación de Argentina en este Mundial 2026.

La Selección de España estuvo siguiendo de cerca la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. ‘La Roja’ sorprendió a todos en sus cuentas oficiales y estuvo sobre el minuto confirmando que su rival será la Selección de Argentina para el gran encuentro.

España confirmó que este encuentro “paralizará al mundo”. El equipo español viene siendo la mejor selección de todo el torneo, mientras que la Selección de Argentina tuvo que sufrir en cada una de sus llaves, pero siempre avanzó y defenderá el campeonato.

España clasificó después de una gran semifinal contra Francia, donde los españoles controlaron a una potencia y lo hicieron ver muy mal. La ‘Roja’ va por su segunda estrella y a diferencia de los argentinos no ha jugado un solo tiempo extra en este torneo.

Por otro lado, la vigente campeona del mundo la viene rompiendo en todo el torneo, aunque ha sufrido en cada llave. Los argentinos van por la cuarta estrella de su historia y también quieren convertirse en uno de los históricos bicampeones del torneo.

La primera reacción de España. (Foto: Captura de pantalla)

¿Dónde ver la final del Mundial 2026?

Perú | América TV, DSports, DGO, América TVGO, Disney + Premium y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney + Premium y Paramount Plus

Argentina | Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports , DGO, TyC Sports Play, Disney + Premium, mitelefe y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil | Disney + Premium y CazéTV.

Paraguay | GEN.

Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Disney + Premium y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney + Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay | DSports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Venezuela | DSports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter

México: ViX Premium.

España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

Publicidad

¿A qué hora será la final del Mundial 2026?

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

Encuesta¿Qué equipo ganará el Mundial? ¿Qué equipo ganará el Mundial? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: