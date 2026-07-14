Final del Mundial 2026 en vivo: Dónde ver el partido por TV y streaming

Este martes 14 de julio de 2026 la Selección de España consiguió su clasificación a la final del Mundial 2026. La ‘Roja’ viene siendo uno de los mejores equipos del torneo y ahora espera rival para definir a un campeón del mundo el próximo domingo, 19 de julio de 2026.
¿Contra quién puede jugar España la final del Mundial 2026?
España ya está en la final del Mundial 2026 y espera un ganador de la llave entre Argentina vs Inglaterra para la gran final.
¿Dónde ver la final del Mundial 2026?
- Perú | América TV, DSports, DGO, América TVGO, Disney + Premium y Paramount+
- Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney + Premium y Paramount Plus
- Argentina | Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports , DGO, TyC Sports Play, Disney + Premium, mitelefe y Paramount+
- Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil | Disney + Premium y CazéTV.
- Paraguay | GEN.
- Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Disney + Premium y Paramount+
- Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney + Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Uruguay | DSports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+
- Venezuela | DSports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter
- México: ViX Premium.
- España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus
- Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
¿A qué hora será la final del Mundial 2026?
Estos son los horarios confirmados por la FIFA para la final del Mundial 2026:
- 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 21:00 | España