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Mundial 2026

Final del Mundial 2026 en vivo: Dónde ver el partido por TV y streaming

Estos son todos los canales para ver la final del Mundial 2026

Los canales para ver la final del Mundial 2026
© GettyImagesLos canales para ver la final del Mundial 2026

Este martes 14 de julio de 2026 la Selección de España consiguió su clasificación a la final del Mundial 2026. La ‘Roja’ viene siendo uno de los mejores equipos del torneo y ahora espera rival para definir a un campeón del mundo el próximo domingo, 19 de julio de 2026.

¿Contra quién puede jugar España la final del Mundial 2026?

España ya está en la final del Mundial 2026 y espera un ganador de la llave entre Argentina vs Inglaterra para la gran final.

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¿Dónde ver la final del Mundial 2026?

  • Perú | América TV, DSports, DGO, América TVGO, Disney + Premium y Paramount+
  • Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney + Premium y Paramount Plus
  • Argentina | Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports , DGO, TyC Sports Play, Disney + Premium, mitelefe y Paramount+
  • Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
  • Brasil | Disney + Premium y CazéTV.
  • Paraguay | GEN.
  • Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Disney + Premium y Paramount+
  • Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney + Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
  • Uruguay | DSports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+
  • Venezuela | DSports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter
  • México: ViX Premium.
  • España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus
  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

¿A qué hora será la final del Mundial 2026?

Estos son los horarios confirmados por la FIFA para la final del Mundial 2026:

Ver también

FIFA anunció novedad sobre Argentina vs. Inglaterra en semifinal del Mundial 2026

  • 12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 21:00 | España
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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