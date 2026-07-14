Final del Mundial 2026 en vivo: Dónde ver el partido por TV y streaming

Estos son todos los canales para ver la final del Mundial 2026

Este martes 14 de julio de 2026 la Selección de España consiguió su clasificación a la final del Mundial 2026. La ‘Roja’ viene siendo uno de los mejores equipos del torneo y ahora espera rival para definir a un campeón del mundo el próximo domingo, 19 de julio de 2026.

¿Contra quién puede jugar España la final del Mundial 2026?

España ya está en la final del Mundial 2026 y espera un ganador de la llave entre Argentina vs Inglaterra para la gran final.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026?

Perú | América TV, DSports, DGO, América TVGO, Disney + Premium y Paramount+

Ecuador | DSports, DGO, Teleamazonas, Disney + Premium y Paramount Plus

Argentina | Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DSports , DGO, TyC Sports Play, Disney + Premium, mitelefe y Paramount+

Bolivia | Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil | Disney + Premium y CazéTV.

Paraguay | GEN.

Chile | Chilevisión, DSports, DGO, Disney + Premium y Paramount+

Colombia | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney + Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay | DSports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount+

Venezuela | DSports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter

México: ViX Premium.

España | DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus

Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

¿A qué hora será la final del Mundial 2026?

Estos son los horarios confirmados por la FIFA para la final del Mundial 2026: