La sanción que FIFA le quitó a Argentina tras confirmarse que Paredes no fue expulsado en la final del Mundial

FIFA le retiró la sanción a la Selección Argentina al confirmarse que Leandro Paredes no fue expulsado en la final del Mundial 2026.

Esta historia dio un giro de 180 grados que muy pocos creían posible. Luego de la final que perdió Argentina contra España en el Mundial 2026, se instaló la narrativa de que Leandro Paredes fue expulsado por el árbitro Slavko Vincic debido a la pelea que tuvo contra Eric García y Gavi. Se confirmó que esto no fue así y a la ‘Albiceleste’ le quitaron una sanción.

¡A los hechos! El portal del canal británico ‘BBC’ informó que en el Sistema de información de la FIFA para comentaristas informaron de manera equivocada que Paredes fue expulsado por empujar y golpear a García y Gavi tras la derrota de Argentina 1-0 en la final del Mundial 2026. La misma Federación Internacional de Fútbol Asociación aclaró todo.

Según reveló ‘BBC’, FIFA le confirmó que no se tomó “ninguna medida disciplinaria en ese momento” contra Leandro Paredes luego de la pelea contra dos jugadores de España. Dicho esto, se procedió a quitarle una sanción a la Selección Argentina

FIFA le quitó esta sanción a Argentina tras la no expulsión de Paredes en la final del Mundial 2026

La agresión de Paredes a Gavi. (Foto: Getty Images)

Luego de confirmarse que la FIFA cometió un error de informar la expulsión de Paredes que no sucedió en la final del Mundial 2026, no le quedó alternativa que quitarle a Argentina la sanción económica de 20.000 dólares que le había puesto por la supuesta tarjeta roja al volante argentino.

El premio que se llevó Argentina por ser subcampeón del Mundial 2026

Esuvo cerca de llevar el partido a la definición por penales y pelear por el premio de 50 millones de dólares que recibió España. La Selección Argentina recibió 33 millones por ser subcampeón del Mundial 2026. Este valor no incluye todo el dinero que recibió la ‘Albiceleste’ (45.5 millones de dólares) por su participación en la Copa del Mundo.

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