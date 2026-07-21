Puso a sufrir a Inglaterra en el Mundial: Este sería el primer rival de Colombia en la próxima fecha FIFA

¿Prueba de fuego para la 'Tricolor'? El duro rival que complicó a Inglaterra en el Mundial y que enfrentaría a Colombia en la próxima fecha FIFA.

La Selección Colombia dejó esa sensación que estaba para más en el Mundial 2026. Con la eliminación en octavos de final ya consumada, no habrá que esperar mucho tiempo para volver a ver a la ‘Tricolor’, y se conoció cuál sería el primer rival en la próxima fecha FIFA.

¡Puso a sufrir a Inglaterra en el Mundial 2026! Colombia viene de quedar eliminada tras caer 4-3 contra Suiza en penales y los hinchas piden a gritos una renovación del plantel que se podría ver desde septiembre de este mismo año. ¿Se acabó el ciclo de James Rodríguez?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación decidió unir dos ventanas para la siguiente fecha FIFA, por lo que se disputarán partidos del 21 septiembre al 6 octubre. Esto quiere decir que la Selección Colombia jugaría hasta cuatro encuentros amistosos. El primer rival llegó hasta los octavos de final del Mundial 2026.

Este sería el primer rival de la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA

Luis Díaz en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

“El primer partido de Colombia sería México en Baltimore de esos cuatro partidos amistosos. Con Perú sería en Miami, ya el de Perú lo habían soltado por Perú”, informó el periodista Sebastián Vargas, de ‘Caracol Radio‘. La selección mexicana viene de tener un partidazo ante Inglaterra en el que cayó 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y jugaría contra la ‘Tricolor’ entre el 24 y 26 de septiembre.

Así terminó Colombia en el Ranking FIFA después del Mundial 2026

A pesar de que se esperaba un partido de cuartos de final contra Argentina, la eliminación de la Selección Colombia en octavos de final del Mundial 2026 no la dejó tan mal parada en el Ranking FIFA. Ocupa la undécima posición.

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