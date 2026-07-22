¿Y ahora qué para Messi? Los 5 retos que se le vienen en Inter Miami y la Selección Argentina

Inter Miami y la Selección Argentina esperan que pueda mantener su rendimiento en el Mundial durante los próximos meses. Messi ya tiene retos.

A sus 39 años, Lionel Andrés Messi volvió a sorprender a todos en la Copa del Mundo. Llegando prácticamente a la cuarta década de su vida, llevó a Argentina a una definición del certamen donde solamente el rendimiento de España le privó de quedarse con su segundo título. En tiempos de incertidumbre alrededor del futuro de la Albiceleste, el rosarino ya tiene 5 grandes retos para lo que le queda de carrera.

El primero por supuesto pasa por llegar a los 1000 goles de manera oficial. Es una de las últimas grandes disputas que tiene con Cristiano Ronaldo por quedar en los análisis de la historia de este juego. Seguramente el portugués llegará antes, pero la Pulga todavía tiene tiempo para conseguir esos 81 goles que le separan del millar de tantos en el fútbol profesional.

Para conseguirlo también podría levantar más títulos. Messi en este momento acumula 48 conquistas tanto en el panorama de clubes como en selección. Llegar al medio centenar de títulos le situaría en un lugar de la historia del fútbol al que ni siquiera los abarrotados calendarios de nuestros tiempos podrían batir de cara a las próximas décadas. El Inter Miami es clave en esa ecuación.

Lo es porque con el equipo de David Beckham aparecen otros dos grandes retos a corto plazo. Seguir comandando la expansión de la MLS a nivel comercial como deportivo es vital. También lo es un panorama internacional donde el equipo de la Florida tiene todavía la espina clavada de la Concachampions. Con Messi teniendo contrato hasta el año 2028, todo parece más que posible.

Inter Miami ya espera por el regreso de Messi: GETTY

Por último, pero no menos importante, aparece Argentina. En el año 2028 la Albiceleste defenderá el título de la Copa América seguramente en los Estados Unidos de Norteamérica. Podríamos estar hablando del último gran torneo de Messi al frente de una nación a la que le devolvió la gloria a lo largo de la última década y con la que su presencia en la próxima edición de la Copa del Mundo no se encuentra ni mucho menos confirmada.

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Inter Miami dará el descanso necesario a Messi

Guillermo Hoyos, entrenador de las Garzas de David Beckham, confirmó a lo largo de las últimas horas que tanto Messi como Rodrigo De Paul tendrán el tiempo de descanso suficiente tras una edición de la Copa del Mundo que les vio disputar 8 partidos oficiales. Que lleguen de la mejor manera posible al último tercio de la temporada es vital para el proyecto.

“Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar… Van a estar fuera el tiempo que tengan que estar”, palabras del DT del Inter Miami para confirmar que ambos futbolistas no se sumarán a los primeros encuentros tras el paro por la Copa del Mundo.

Datos claves

Lionel Messi afrontará el reto de alcanzar los 1000 goles en su carrera.

afrontará el reto de alcanzar los 1000 goles en su carrera. El astro argentino acumula 48 títulos entre clubes y su selección nacional.

entre clubes y su selección nacional. Messi mantendrá contrato con el Inter Miami hasta el año 2028.