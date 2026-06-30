Las alineaciones de Ecuador vs. México por los 16vos del Mundial 2026

Ecuador y México continúan los 16vos de final del Mundial y ya hay alineaciones casi confirmadas para este partido.

Ecuador y México continúan los 16vos de final de final del Mundial este martes a las 20h00. La ‘Tri’ arranca como favorito para algunos por sus nombres individuales mientras que los anfitriones apelarán a su buena racha en el torneo.

La única duda que había en Ecuador era Piero Hincapié, sin embargo el defensor estaría recuperado y saltará como titular nuevamente. En el caso de México, todos los estelares de Javier Aguirre están a disposición.

Ambos llegan con caminos distintos, mientras México ganó cómodo ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa; Ecuador clasificó con victoria heroica ante Alemania tras empatar contra la debutante Curazao y perder contra Costa de Marfil.

Además de la gloria deportiva, la Selección de Ecuador se juega más de 15 millones de dólares que la FIFA le pagaría a las selecciones que se metan a los octavos de final.

¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas

México | VIX Premium

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¿Qué día y a qué hora jugarán México vs Ecuador por los 16avos del Mundial 2026?

Ecuador jugará contra México en los 16avos del Mundial 2026 el próximo martes, 30 de junio de 2026. El partido se disputará en estadio Azteca desde las 20H00 (EC). Será el encuentro que cierre la jornada. Estos son los horarios en el resto del Mundo: