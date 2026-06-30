Predicción Mundial 2026: El resultado exacto del Ecuador vs. México según la IA

La Selección de Ecuador se enfrenta a México por los 16vos del Mundial y la Inteligencia Artificial ya hizo su predicción sobre este partido.

La Selección de Ecuador continúa su camino en el Mundial 2026 jugando contra México por los 16vos de final. El favoritismo entre prensa e hinchas está dividido y la Inteligencia Artificial también dio su veredicto, pero no gustará a los hinchas de la ‘Tri’.

La IA da como resultado exacto un 2-1 a favor de México en este partido, el argumento principal de la Inteligencia Artificial es la buena racha de México en fase de grupos, sumado a su localía.

Para la Inteligencia Artificial, la efectividad de México al haber anotado 6 goles en sus tres partidos y no haber recibido alguno. Así mismo, la herramienta parece dejar de lado la calidad individual de Ecuador.

Ecuador clasificó como uno de los mejores terceros tras haber ganado a Alemania, mientras tanto México avanzó como líder de grupo con pleno de victorias.

¿Qué canales pasarán el partido de México vs Ecuador en los 16avos del Mundial 2026?

Estos son las señales de México y Ecuador que transmitirán los partidos de los 16avos del Mundial 2026:

Ecuador | DGO, DSports, Paramount+, Teleamazonas

México | VIX Premium

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México es una de las pocas selecciones que avanzó con pleno de victorias. Foto: Getty.

¿Qué día y a qué hora jugarán México vs Ecuador por los 16avos del Mundial 2026?

Ecuador jugará contra México en los 16avos del Mundial 2026 el próximo martes, 30 de junio de 2026. El partido se disputará en estadio Azteca desde las 20H00 (EC). Será el encuentro que cierre la jornada. Estos son los horarios en el resto del Mundo:

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (01/07)