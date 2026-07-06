El volante inglés se llevó una durísima e insólita lesión en el partido de Inglaterra contra México en medio de las celebraciones.

Jordan Henderson protagonizó las noticias después del partido entre Inglaterra y México en el Mundial 2026. El volante no tuvo ni un solo minuto en el encuentro, pero fue a celebrar con sus compañeros el pase a cuartos y ahí dejó una lamentable noticia.

El volante se lesionó de gravedad en uno de sus brazos, después de saltar la publicidad para regresar a la cancha. Por esta lesión, Henderson ya se pierde el resto de la Copa del Mundo, según diferentes informaciones que trascienden desde Inglaterra.

En los video en cámara lenta se ve como Henderson se va lesionado por un terrible golpe en su brazo. De momento, no se ha aclarado si el jugador sufrió un luxación o una fractura, pero en las imágenes se ve cómo queda muy comprometido su extremidad.

El jugador tuvo que abandonar la cancha en camilla y atendido por los médicos, poco después fue llevado a una casa de salud donde estaba siendo atendido. Inglaterra pierde a una variante muy importante y sobre todo a un referente a la interna del vestuario.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😳 Jordan Henderson se lesionó (posible fractura) al intentar cruzar una valla publicitaria después de celebrar con los hinchas inglesa la clasificación de Inglaterra a cuartos de final en el Azteca. pic.twitter.com/SDcaDZA0rI — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 6, 2026

La lesión de Henderson ahora pasa a ser una de las más insólitas de la Copa del Mundo, puesto que, no fue en cancha ni en una acción de juego, sino que el jugador venía ya regresando de celebrar con su hinchada. El futbolista es otra baja de Inglaterra en esta Copa del Mundo.

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Los números de Henderson en este Mundial 2026

Henderson en esta Copa del Mundo apenas ha jugado 6 minutos en 1 partido. El volante inglés está jugando su cuarta Copa del Mundo con su país y posiblemente su último torneo grande con Inglaterra, puesto que, ya tiene 36 años de edad.

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