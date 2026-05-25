La contundente frase de Néstor Lorenzo cuando le preguntaron sobre su continuidad en la Selección Colombia.

Tras revelar la lista de los 26 convocados para el Mundial 2026, Néstor Lorenzo encendió los rumores sobre su futuro. El entrenador estuvo lejos de confirmar que seguirá siendo el DT del equipo nacional e incluso advirtió que esta es la “última convocatoria” de su contrato.

Después de confirmar los que irán al Mundial 2026 con la Selección Colombia, le consultaron a Néstor Lorenzo sobre su futuro. El entrenador guardó silencio por unos breves segundos y después con gesto serio se refirió a su futuro y a la continuidad en ‘La Sele’.

“No bueno, eso no voy a hablar. No voy a hablar de eso (sobre su salida), no sé. Por ahora, hasta que tengo contrato sí (la última convocatoria). Así que me preparo para el Mundial nada más, Dios dirá”, comentó el entrenador al finalizar la rueda de prensa.

Lorenzo tiene contrato hasta finales de julio de 2026 y hace poco se revelaba que no habría intención de renovarlo. Por lo cual, en caso de que no haya prolongación de contrato esta sería la última lista del DT y también el último torneo con el equipo nacional.

🎥¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026!👔🎙️🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴



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La Selección Colombia va camino a un Mundial donde la ponen como una de las grandes favoritas a ser la revelación del torneo. El equipo ‘Cafetero’ llega como el subcampeón de América, puesto que, en 2024 acabó perdiendo la final de la Copa América.

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Los números de Lorenzo con la Selección Colombia

En todo su camino como DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ha dirigido un total de 44 partidos entre todas las competencias. Ganó 26 encuentros, empató 11 y acabó perdiendo 7. Fue el encargado de devolver al equipo nacional a un Mundial después de 8 años.

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