Néstor Lorenzo confirmó que James Rodríguez sufrió una molestia muscular a 17 días del Mundial 2026

¿Peligra el Mundial para el 10? Alerta máxima tras confirmar Néstor Lorenzo la molestia muscular de James Rodríguez a 17 días del torneo.

El dia cero llegó y el entrenador Néstor Lorenzo dio la convocatoria oficial de los 26 jugadores que van a representar a la Selección Colombia en el Mundial 2026. Acto seguido, el entrenador argentino confirmó que casi nadie quería escuchar en territorio colombiano: James Rodríguez sufrío una molestia muscular a 17 días del inicio de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

James no cumplió con le objetivo de ir a la MLS para ganar minutos y tener una buena continuidad con Minnesota United. El volante colombiano terminó jugando tan solo 274 minutos en ocho partidos en los que registró dos asistencias.

“Lo de James está bien, llegó muy bien y ha entrenado mucho. Después tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien y está en buena condición”, afirmó Lorenzo en la conferencia de prensa del 25 de mayo.

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