Sebastián Beccacece hizo historia con Ecuador en el Mundial 2026 y uno de los momentos más esperados era saber la celebración con los jugadores. Un video expuso la verdad total del asunto.

Ecuador derrotó 2-1 a Alemania y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros. Siendo un resultado realmente histórico para el equipo, los hinchas y el país en general, se espera con ansias las reacciones de Sebastián Beccacece junto a sus jugadores ya que durante el último tiempo surgieron distintos rumores de una presunta mala relación.

Fuente: Getty Images.

Lo concreto en estos momentos es que dichas presunciones quedaron totalmente descartadas. ¿Cómo así? Resulta que tras el pitazo final del duelo entre Ecuador vs. Alemania, luego de que el entrenador festejara con sus seres queridos en una de las tribunas del Estadio Nueva York Nueva Jersey y que los jugadores se abrazaron entre ellos en la cancha, un video expuso lo que ocurrió.

Sebastián Beccacece estuvo presente en el campo de juego y en ningún momento dudó en abrazar a varios de sus jugadores. Con rostros de total emoción y lágrimas de por medio por el éxtasis que significó un verdadero triunfazo ante Alemania, se pudo apreciar que referentes como Moisés Caicedo, William Pacho y Pedro Vite se entregaron en emoción al entrenador argentino.

El abrazo de Sebastián Beccacece con sus jugadores, tras la clasificación de Ecuador. 🇪🇨 🫂 pic.twitter.com/j542ZTvz3Z https://t.co/pCtCyI1WU9 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 25, 2026

Las sensaciones de Sebastián Beccacece tras clasificar con Ecuador a los16vos de final del Mundial 2026

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Con más calma luego del pitazo final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, Sebastián Beccacece habló en conferencia de prensa y analizó sus más sinceras sensaciones de lo ocurrido en el triunfo de Ecuador ante Alemania con el que inscribieron su nombre en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además, expresó lo que de ahora en adelante pretende para sus dirigidos.

“La vida es eso también, ¿no? Saber sufrir, saber también tener templanza, tener fe y tener confianza un poco. Lo que veníamos hablando nosotros: siempre en la adversidad hemos mostrado mucha calma, mucha cautela, porque había argumentos, porque había un funcionamiento. Yo lo que quiero es que no nos invada ni el miedo ni el temor, ni la angustia antes de tiempo (para ver si podemos sostener la fe en la adversidad y podemos creer que la historia está hecha para cambiarla“; declaró Sebastián Beccacece.

"COMO EN ALGÚN MOMENTO DEL SUEÑO DE BOLÍVAR DE ESA UNIDAD CUANDO SE JUNTÓ CON SAN MARTÍN"



🗣️ Beccacece citó a los libertadores para hablar de la unidad de Ecuador



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