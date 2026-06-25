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Mundial 2026

¿Relación rota? Así fue la reacción de los jugadores de Ecuador con Sebastián Beccacece tras vencer a Alemania

Sebastián Beccacece hizo historia con Ecuador en el Mundial 2026 y uno de los momentos más esperados era saber la celebración con los jugadores. Un video expuso la verdad total del asunto.

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador.
© Getty Images.Sebastián Beccacece, DT de Ecuador.

Ecuador derrotó 2-1 a Alemania y clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros. Siendo un resultado realmente histórico para el equipo, los hinchas y el país en general, se espera con ansias las reacciones de Sebastián Beccacece junto a sus jugadores ya que durante el último tiempo surgieron distintos rumores de una presunta mala relación.

Fuente: Getty Images.

Fuente: Getty Images.

Lo concreto en estos momentos es que dichas presunciones quedaron totalmente descartadas. ¿Cómo así? Resulta que tras el pitazo final del duelo entre Ecuador vs. Alemania, luego de que el entrenador festejara con sus seres queridos en una de las tribunas del Estadio Nueva York Nueva Jersey y que los jugadores se abrazaron entre ellos en la cancha, un video expuso lo que ocurrió.

Sebastián Beccacece estuvo presente en el campo de juego y en ningún momento dudó en abrazar a varios de sus jugadores. Con rostros de total emoción y lágrimas de por medio por el éxtasis que significó un verdadero triunfazo ante Alemania, se pudo apreciar que referentes como Moisés Caicedo, William Pacho y Pedro Vite se entregaron en emoción al entrenador argentino.

Las sensaciones de Sebastián Beccacece tras clasificar con Ecuador a los16vos de final del Mundial 2026

Con más calma luego del pitazo final en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, Sebastián Beccacece habló en conferencia de prensa y analizó sus más sinceras sensaciones de lo ocurrido en el triunfo de Ecuador ante Alemania con el que inscribieron su nombre en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Además, expresó lo que de ahora en adelante pretende para sus dirigidos.

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La vida es eso también, ¿no? Saber sufrir, saber también tener templanza, tener fe y tener confianza un poco. Lo que veníamos hablando nosotros: siempre en la adversidad hemos mostrado mucha calma, mucha cautela, porque había argumentos, porque había un funcionamiento. Yo lo que quiero es que no nos invada ni el miedo ni el temor, ni la angustia antes de tiempo (para ver si podemos sostener la fe en la adversidad y podemos creer que la historia está hecha para cambiarla“; declaró Sebastián Beccacece.

DATOS CLAVES

  • Ecuador logró una victoria histórica por 2-1 ante Alemania, clasificando a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como uno de los mejores terceros.
  • El entrenador Sebastián Beccacece protagonizó un emotivo festejo junto a referentes de la selección ecuatoriana como Moisés Caicedo, William Pacho y Pedro Vite.
  • En conferencia de prensa, Sebastián Beccacece destacó la importancia de la templanza, la fe y la confianza del equipo para superar la adversidad y lograr la clasificación en el Mundial 2026.
Renato Pérez
Renato Pérez
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