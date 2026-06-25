La Selección de Ecuador se juega la clasificación a los 16vos del Mundial 2026 contra Alemania. Una victoria los pone en la siguiente ronda, un empate los elimina salvo milagro.
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Ecuador vs. Alemania EN VIVO Y GRATIS por la fecha 3 del Mundial 2026
La Selección de Ecuador se juega la clasificación contra Alemania y aquí lo puedes seguir EN VIVO y GRATIS minuto a minuto.
A matar o morir para Sebastián Beccacece
La Selección de Ecuador tendría nuevo técnico luego del Mundial, Beccacece se iría sin importar el resultado y este es el elegido:
Posible once de Alemania
Alemania buscará el pleno de victorias guardándose algunos jugadores su once sería con:
- Baumann
- Joshua Kimmich
- Antonio Rüdiger
- Jonathan Tah
- David Raum
- Leon Goretzka
- Aleksander Pavlovic
- Jamie Leweling
- Jamal Musiala
- Maximilian Beier
- Deniz Undav
Posible once de Ecuador
Ecuador buscaría la hazaña con:
- Hernán Galíndez
- Alan Franco
- Joel Ordóñez
- William Pacho
- Piero Hincapié
- John Yeboah
- Moisés Caicedo
- Pedro Vite
- Pervis Estupiñán
- Gonzalo Plata
- Enner Valencia
Ganar o milagro
La Selección de Ecuador debe ganar, caso contrario esperar hasta más de cuatro resultados a su favor.
¡Arranca la previa!
Ecuador se juega la clasificación a 16vos del Mundial contra Alemania ¿se viene la hazaña?
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