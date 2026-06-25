Ecuador vs. Alemania EN VIVO Y GRATIS por la fecha 3 del Mundial 2026

La Selección de Ecuador se juega la clasificación contra Alemania y aquí lo puedes seguir EN VIVO y GRATIS minuto a minuto.

La Selección de Ecuador se juega la clasificación a los 16vos del Mundial 2026 contra Alemania. Una victoria los pone en la siguiente ronda, un empate los elimina salvo milagro.

La Selección de Ecuador debe ganar, caso contrario esperar hasta más de cuatro resultados a su favor.

La Selección de Ecuador tendría nuevo técnico luego del Mundial, Beccacece se iría sin importar el resultado y este es el elegido:

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.