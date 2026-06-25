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Ecuador vs. Alemania EN VIVO Y GRATIS por la fecha 3 del Mundial 2026

La Selección de Ecuador se juega la clasificación contra Alemania y aquí lo puedes seguir EN VIVO y GRATIS minuto a minuto.

Ecuador vs. Alemania EN VIVO Y GRATIS por la fecha 3 del Mundial 2026
Ecuador vs. Alemania EN VIVO Y GRATIS por la fecha 3 del Mundial 2026

La Selección de Ecuador se juega la clasificación a los 16vos del Mundial 2026 contra Alemania. Una victoria los pone en la siguiente ronda, un empate los elimina salvo milagro.

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Posible once de Alemania

Alemania buscará el pleno de victorias guardándose algunos jugadores su once sería con:

  • Baumann
  • Joshua Kimmich
  • Antonio Rüdiger
  • Jonathan Tah
  • David Raum
  • Leon Goretzka
  • Aleksander Pavlovic
  • Jamie Leweling
  • Jamal Musiala
  • Maximilian Beier
  • Deniz Undav

Posible once de Ecuador

Ecuador buscaría la hazaña con:

  • Hernán Galíndez
  • Alan Franco
  • Joel Ordóñez
  • William Pacho
  • Piero Hincapié
  • John Yeboah
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Vite
  • Pervis Estupiñán
  • Gonzalo Plata
  • Enner Valencia

Ganar o milagro

La Selección de Ecuador debe ganar, caso contrario esperar hasta más de cuatro resultados a su favor.

¡Arranca la previa!

Ecuador se juega la clasificación a 16vos del Mundial contra Alemania ¿se viene la hazaña?

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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