“Me tendré que ir…” Beccacece confirma su adiós a la Selección de Ecuador si pasa esto

De última hora, Sebastián Beccacece confirmó que no seguirá siendo el DT de la Selección de Ecuador.

Este miércoles 24 de junio de 2026 se dio el gran bombazo del fútbol ecuatoriano con la confirmación de que Sebastián Beccacece se irá de la Selección de Ecuador, siempre y cuando no logre la clasificación en el Mundial 2026 en el partido ante Alemania.

En rueda de prensa, Sebastián Beccacece confirmó que no seguirá en la Selección de Ecuador si no logra ganar ante Alemania. “Tenemos aún una posibilidad de avanzar, si las cosas no se dan me tendré que ir. Este es un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de los resultados, más allá de merecimientos”, comentó Beccacece.

Con esta frase, Sebastián Beccacece confirma un secreto a voces y que se juega todo contra Alemania en el Mundial 2026. El entrenador es muy resistido por la hinchada, pero tenía el apoyo dirigencial hasta que se dieron estos malos resultados.

Ahora mismo a la Selección de Ecuador solo le sirve ganar ante Alemania, ya no le alcanza con el empate, por lo cual, el entrenador se juega todo en este partido. Ecuador no ha logrado marcar un solo gol en esta Copa del Mundo y eso es lo que le ha costado.

Beccacece se juega todo con Alemania. (Foto: GettyImages)

Sebastián Beccacece también termina contrato con Ecuador cuando termine el Mundial 2026, por lo cual, su salida no implicaría ningún pago de indemnización. La salida del entrenador se daría en buenos términos pese a un gran fracaso que sería este Mundial.

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Los números de Beccacece en Ecuador

Como DT de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece ha dirigido un total de 22 partidos. Sumando ya 2 derrotas, 8 victorias y 12 empates, el último el más doloroso de todos contra Curazao en el que no pudo marcar un solo gol y el encuentro acabó 0 a 0.

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