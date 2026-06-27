Llaves definitivas de dieciseisavos de final del Mundial 2026: programación y cuadro completo

Se confirmaron todas las llaves de 16avos de final del Mundial 2026. Este domingo arrancan las rondas de eliminación directa.

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y ya quedó definido el cuadro de los dieciseisavos de final, instancia que marcará el inicio del camino al título. A partir de este domingo, las 32 selecciones clasificadas comenzarán la etapa de eliminación directa, donde cada partido será decisivo en la lucha por alcanzar la final del próximo 19 de julio.

La acción de los cruces comenzará con el atractivo duelo entre Sudáfrica y Canadá, dos selecciones que buscarán dar el primer paso hacia los octavos de final. Será el encuentro encargado de abrir una ronda que promete grandes enfrentamientos y emociones de principio a fin.

La última jornada de la fase de grupos terminó de definir a los clasificados directos y a los mejores terceros. Entre los resultados más destacados, Colombia ratificó el primer lugar del Grupo K, mientras que Argentina cerró una campaña perfecta en el Grupo J tras imponerse a Jordania y avanzar con puntaje ideal a la fase eliminatoria.

WASHINGTON, DC – DECEMBER 06: The screen displays the schedule during the FIFA World Cup 2026 official match schedule announcement on December 06, 2025 in Washington, DC. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Fixture de 16avos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay – 29 de junio – Boston.

– 29 de junio – Boston. Francia vs. Suecia – 30 de junio – Nueva Jersey.

– 30 de junio – Nueva Jersey. Sudáfrica vs. Canadá – 28 de junio – Los Angeles.

– 28 de junio – Los Angeles. Países Bajos vs. Marruecos – 29 de junio – Monterrey.

– 29 de junio – Monterrey. Portugal vs. Croacia – 2 de julio – Toronto.

– 2 de julio – Toronto. España vs. Austria – 2 de julio – Los Angeles.

– 2 de julio – Los Angeles. Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina – 1 de julio – San Francisco.

– 1 de julio – San Francisco. Bélgica vs. Senegal – 1 de julio – Seattle.

– 1 de julio – Seattle. Brasil vs. Japón – 29 de junio – Houston.

– 29 de junio – Houston. Costa de Marfil vs. Noruega – 30 de junio – Dallas.

– 30 de junio – Dallas. México vs. Ecuador – 30 de junio – Ciudad de México.

– 30 de junio – Ciudad de México. Inglaterra vs. RD Congo – 1 de julio – Atlanta.

– 1 de julio – Atlanta. Argentina vs. Cabo Verde – 3 de julio – Miami.

– 3 de julio – Miami. Australia vs. Egipto – 3 de julio – Dallas.

– 3 de julio – Dallas. Suiza vs. Irán – 2 de julio – Vancouver.

– 2 de julio – Vancouver. Colombia vs. Ghana – 3 de julio – Kansas.

Programación

Domingo 28 de junio

Canadá vs. Sudáfrica

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 13:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 15:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

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Canadá buscará hacer historia en su casa ante Sudáfrica (Getty Images).

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas.

España: 19:00 horas.

Alemania vs. Paraguay

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 14:30 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 15:30 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 16:30 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:30 horas.

España: 22:30 horas.

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Países Bajos vs. Marruecos

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 19:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 21:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22:00 horas.

España: 03:00 horas martes 30 de junio.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 11:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 12:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 13:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas.

España: 19:00 horas.

Francia vs. Suecia

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 15:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 16:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 17:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas.

España: 23:00 horas.

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México vs. Ecuador