Aseguran que los jugadores de Ecuador fueron amenazados antes de jugar con México ¿qué hay de cierto?

Aseguran que la Selección de Ecuador y sus jugadores fueron amenazadas por grupos organizados antes del partido vs. México y esto se sabe.

Un día después de la eliminación de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 empiezan a salir información que apuntan a supuestas amenazas a los jugadores de la ‘Tri’ previo a enfrentar a México. Prensa de ambos países ha hecho eco de esta información pero ¿qué es lo que se sabe?

Algunos medios, sin confirmación oficial ni citando fuentes de autoridades, señala que hubo amenazas a los jugadores de parte de grupos armados vinculados a uno de los carteles mexicanos. Así mismo se viralizó un presunto comunicado de este grupo advirtiendo a los aficionados de la ‘Tri’ en caso de una victoria ecuatoriana no salieran a celebrar.

La información empezó a tener un tinte más serio cuando el periodista Carlos Vera, uno de los comunicadores con más prestigio de Ecuador, aseguró que hubo amenazas a las familias de uno de los jugadores que vive en México, sin especificar si fue Enner Valencia o Pedro Vite.

Otro rumor que se viralizó en redes incluso señalaba que hubo ingresos no autorizados al hotel de la concentración de Ecuador, sin embargo ninguna de estas informaciones fue confirmada por autoridades.

🚨 ¿Hubo amenazas de cárteles contra Ecuador antes del partido con México?



⚽ Antes y después de la eliminación de La Tri en el Mundial 2026, circularon en redes sociales, medios internacionales y cuentas especializadas versiones sobre presuntas amenazas dirigidas a la selección… pic.twitter.com/26zMPJ1Kk4 — Tiempo Real (@TiempoRealEC) July 1, 2026

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