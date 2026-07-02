¿Los jugadores de Ecuador han sido amenazados antes de jugar con México?: “Un rumor sin sustento”

Dan detalles sobre la supuesta amenaza a los jugadores de la Selección de Ecuador antes de jugar contra México.

Un gran rumor recorre el mundo del fútbol después de que se revelara que los jugadores de Ecuador posiblemente fueron amenazados por grupos delictivos antes de jugar contra México. Sin embargo, ahora un periodista ecuatoriano da detalles sobre este rumos.

Óscar Portilla descartó totalmente que los jugadores de Ecuador fueran amenazados antes de jugar contra México. El comunicador detalló que este rumor no tiene ningún sustento. El comunicador detalló que esta verdad se está posicionado porque es lo que la hinchada quiere creer.

“La FEF presentó un comunicado por hechos extra deportivos en la previa, hostigamiento de los hinchas fuera del hotel de la concentración, la serenata para no dejar dormir al plantel, epítetos, pero nada más. El supuesto comunicado de un Cartel, nadie ha podido verificar su autenticidad. La mayoría de analistas del crimen organizado sostienen que estos comunicados son falsos“, reveló el periodista.

“Un colega afirmó que la familia de un jugador fue amenazada, pero él mismo confirmó que esto no puede asegurarlo ni presentar pruebas. El retraso del partido tiene un sustento que es la tormenta eléctrica. 3 fuentes de la Federación confirmaron que no saben nada de ninguna amenaza y no creen que haya existido“, agrega Portilla de manera contundente.

Un cartel mexicano amenazó a nuestra selección? Aquí les contamos la realidad pic.twitter.com/UkLKfwP1O4 — Deportivisimo (@deportivismoHD) July 2, 2026

Desde que surgieron estos rumores, desde FEF o FIFA no se ha presentado ningún comunicado ni se han dado detalles más allá de las especulaciones en redes sociales. No hay una prueba factual que confirme que algún jugador de la Selección de Ecuador fuera amenazado.

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Los jugadores de Ecuador pidieron disculpas a la hinchada

Tras ser eliminados ante México en el Mundial 2026, los jugadores de la Selección de Ecuador como Gonzalo Valle, Ángelo Preciado, y otros pidieron disculpas a la hinchada por el mal resultado, ninguno de los jugadores decidió hablar de cuestiones extra futbolísticas que afectaron a ‘La Tri’.

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En síntesis: