Los cruces de dieciseisavos de final del Mundial 2026: así está quedando el cuadro

A falta de la definición de otros seis grupos, el cuadro de eliminación directa del Mundial 2026 va tomando forma.

Con la fase de grupos entrando en su última jornada, el cuadro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a tomar forma. Varias selecciones ya aseguraron su clasificación, mientras otras aún buscan definir si avanzarán como líderes, escoltas o mejores terceros.

Uno de los cruces confirmados es el de Estados Unidos, primero del Grupo D, frente a Bosnia y Herzegovina, uno de los mejores terceros del torneo. Además, Paraguay, que finalizó segundo en ese mismo grupo, espera por el segundo clasificado del Grupo L.

En tanto, Colombia y Portugal definirán el liderato del Grupo K, al igual que Francia y Noruega en el Grupo I, dos enfrentamientos que serán clave para completar el cuadro de la fase eliminatoria.

A falta de los partidos de los grupos G, H, I, J, K y L, los cruces todavía pueden sufrir modificaciones, especialmente por la pelea entre los mejores terceros, que promete mantener la emoción hasta el cierre de la fase de grupos.

Asi está quedando el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026 (ChatGPT).

Así van los cruces de 16avos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay – 29 de junio – Boston.

vs. Paraguay – 29 de junio – Boston. Francia vs. Suecia – 30 de junio – Nueva Jersey.

Sudáfrica vs. Canadá – 28 de junio – Los Angeles.

– 28 de junio – Los Angeles. Países Bajos vs. Marruecos – 29 de junio – Monterrey.

– 29 de junio – Monterrey. Portugal vs. Ghana – 2 de julio – Toronto.

España vs. Austria – 2 de julio – Los Angeles.

Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina – 1 de julio – San Francisco.

– 1 de julio – San Francisco. Egipto vs. Corea del Sur – 1 de julio – Seattle.

Brasil vs. Japón – 29 de junio – Houston.

– 29 de junio – Houston. Costa de Marfil vs. Noruega – 30 de junio – Dallas.

vs. Noruega – 30 de junio – Dallas. México vs. Escocia – 30 de junio – Ciudad de México.

vs. Escocia – 30 de junio – Ciudad de México. Inglaterra vs. Ecuador – 1 de julio – Atlanta.

Argentina vs. Uruguay – 3 de julio – Miami.

vs. Uruguay – 3 de julio – Miami. Australia vs. Irán – 3 de julio – Dallas.

vs. Irán – 3 de julio – Dallas. Suiza vs. Argelia – 2 de julio – Vancouver.

vs. Argelia – 2 de julio – Vancouver. Colombia vs. Croacia – 3 de julio – Kansas.

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Tabla de posiciones Mundial 2026 y mejores terceros