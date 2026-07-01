El mensaje de Mbappé a Messi tras quedarse a un gol de su récord en Mundiales

Solo un tanto separa a Kylian Mbappé de Lionel Messi. El delantero francés del Real Madrid ya acumula 18 goles en toda la historia de la Copa del Mundo cuando todavía nos restan cuatro partidos de eliminación directa de esta edición del certamen. Tras su doblete ante Suecia, mandó un claro mensaje hacia el argentino de cara a lo que viene por delante.

“Estoy convencido de que Leo va a marcar más goles, así que realmente no me centro en eso; me fijo más en los rivales a los que podríamos enfrentarnos y en lo cerca que estamos de nuestro objetivo, que es la final”, palabras de Mbappé en zona mixta. Todo esto tras firmar un nuevo doblete ante la selección sueca que le pone como uno de los goleadores del torneo junto a Messi y Erling Haaland.

Para Mbappé lo importante es lo colectivo. Se mostró orgulloso del rendimiento mostrado ante una Suecia que sufrió como nunca el arsenal ofensivo del equipo de Didier Deschamps. Les Bleus sueñan: “Creo que el objetivo, como dije, es llegar lo más lejos posible… llegar al 19 de julio, volver aquí e intentar ganar. Vamos paso a paso. Por supuesto, cuantos más goles marcas, más escalas en la clasificación; no estoy descubriendo nada nuevo con eso”.

“¿Mi festejo con Deschamps? No, no fui solo yo; creo que todo el equipo… todo el equipo estuvo allí con él. Creo que eso es importante; hay cosas más importantes que una Copa del Mundo, más importantes que el fútbol. Pero, como dije, está en el ADN de este grupo mantenerse unido, estar verdaderamente unidos”, comentaba igualmente el delantero tras el emotivo momento que vivió junto a su entrenador. El DT, no olvidemos, había sufrido el fallecimiento de su madre en las últimas jornadas.

Francia sigue consolidando su rol de favorita en el Mundial: GETTY

Para Mbappé la lucha con Messi por ser el goleador histórico de los Mundiales sigue abierta. Por lo pronto el argentino tendrá que medirse con Cabo Verde mientras el atacante del Real Madrid ya sabe que Paraguay será su próximo oponente en los octavos de final. La diferencia de edad entre ambos protagonistas puede ser absolutamente vital dentro de algunas Copas del Mundo.

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Francia reconoce que trabaja para que Mbappé supere a Messi

“Queremos ayudar a Mbappé a superar a Messi, por supuesto”, declaraba Malo Gusto igualmente. Elogió el rendimiento de su capitán sobre el césped e igualmente el trabajo ofensivo de una selección que no sufre en defensa a pesar de contar con alguna de las mejores delanteras de todo el mundo de selecciones. Paraguay, lo que viene por delante.

Francia, en su mejor momento de la historia de los Mundiales

El dato es simple. Nunca en toda la historia de la Copa del Mundo desde el año 1930 una selección acumulaba 3 goles anotados durante 5 partidos consecutivos. Francia es mucho más que Mbappé y apunta a ser uno de los grandes candidatos a quedarse con la final del próximo 19 de julio en la ciudad de Nueva Jersey.

Datos claves

Kylian Mbappé llegó a 18 goles mundialistas tras marcar un doblete frente a Suecia.

llegó a 18 goles mundialistas tras marcar un doblete frente a Suecia. Didier Deschamps dirigió a Francia en el triunfo tras sufrir el fallecimiento de su madre.

dirigió a Francia en el triunfo tras sufrir el fallecimiento de su madre. Francia jugará los octavos de final del torneo contra Paraguay en las próximas jornadas.