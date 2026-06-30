Los primeros nombres que suenan para reemplazar a Sebastián Beccacece en la Selección de Ecuador

Los primeros grandes candidatos para reemplazar a Beccacece en la Selección de Ecuador.

Este martes 30 de junio la Selección de Ecuador quedó eliminada del Mundial 2026 y con eso también el posible cierre de ciclo de Sebastián Beccacece. El entrenador nunca gustó a la hinchada y ahora tras esta caída en 16avos lo más probable es que no siga.

Ahora con la salida de Beccacece, ya son varios los nombres que suenan para la Selección de Ecuador. El entrenador no la pasó bien en el Mundial y puso su cargo a disposición antes de jugar con Alemania. Por lo cual, ahora lo más probable es que salga.

Los primeros nombres que suenan para reemplazar a Beccacece

Los primeros nombres que vienen sonando para reemplazar a Beccacece son:

Reinaldo Rueda (Sin equipo)

Luis Zubeldía (DT de Fluminense)

Thomas Christiansen (actual DT de Panamá)

Todos son entrenadores con importante trayectoria y son los primeros candidatos que se han relacionado con la Selección de Ecuador. No obstante, la decisión final con Sebastián Beccacece se dará post Mundial y en las siguientes semanas.

Beccacece dejaría Ecuador después del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Como entrenador de la Selección de Ecuador, Beccacece dirigió 24 partidos. El entrenador sumó 24 partidos, con 9 victorias, 12 empates y 3 derrotas. Su ciclo no será muy bien recordado por los aficionados, pese a la histórica victoria contra Alemania.

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