¿Dónde y en qué estadio se juega Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

Portugal y Croacia se enfrentarán este jueves por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en uno de los estadios más emblemáticos de Canadá.

La emoción de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continuará este jueves con el enfrentamiento entre la Selección de Portugal y la Selección de Croacia. Será el frente a frente de dos leyendas del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo y Luka Modric lucharán por un boleto a la ronda de los 16 mejores.

El conjunto luso llegó a la ronda eliminatoria tras una complicada fase de grupos donde finalizó en el segundo lugar del Grupo K con cinco puntos, detrás de Colombia. En tanto, los balcánicos también avanzaron como escoltas, pero del Grupo L.

El ganador de este enfrentamiento tendrá un desafío de máxima exigencia en los octavos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre España y Austria, configurando una de las llaves más atractivas del cuadro eliminatorio.

BMO Field de Toronto albergará la llave entre Portugal y Croacia en el Mundial 2026 (Photo by Robert Cianflone/Getty Images).

En qué estadio se juega Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026

Ubicado en una de las ciudades más importantes de Canadá, el estadio se ha consolidado como uno de los escenarios deportivos más relevantes del país. Su construcción comenzó en 2006 y fue inaugurado un año después, convirtiéndose desde entonces en sede habitual de grandes eventos internacionales y en una de las joyas de la infraestructura futbolística canadiense.

La cita entre alemanes y marfileños se suma a una destacada lista de competiciones que han pasado por el BMO Field, entre ellas el Mundial Sub-20 de la FIFA de 2007, el Mundial Sub-20 Femenino de 2014 y la Copa Oro de la Concacaf de 2015. Ahora, el recinto vuelve a ser protagonista al albergar uno de los encuentros más atractivos de la jornada mundialista.

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¿A qué hora juegan Portugal vs. Croacia por los 16vos de final del Mundial 2026?