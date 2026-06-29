Gustavo Alfaro habló luego del triunfo histórico de Paraguay ante Alemania. No dudó en contar ciertos detalles de conversaciones con sus jugadores en la previa del duelo.

Paraguay sigue disfrutando una victoria realmente histórica y sobre todo épica frente a Alemania. Dejaron en el camino a los tetracampeones en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y ahora se alistan para disputar una nueva llave decisiva. Si bien los jugadores fueron los grandes protagonistas de la clasificación, quien habló de la estrategia realizada fue Gustavo Alfaro.

Fuente: Getty Images.

Gustavo Alfaro, entrenador y líder de Paraguay en este Mundial 2026, habló con ‘El Partidazo de COPE‘ post clasificación a los octavos de final del torneo y señaló distintos aspectos de juego que presentó el equipo. Además, dentro de los puntos más interesantes que mencionó, sin duda alguna se encuentra lo que les dijo a sus dirigidos en la previa del pitazo inicial en el Estadio Boston.

“Yo le dije a los jugadores que quería ver, en el momento del himno, a 26 guerreros juntos y abrazados cantando. Luego, cuando termine el partido, quería ver a un grupo de hombres que se habían transformado en leyendas“; contó Gustavo Alfaro en conversación con el periodista Javi Gómez respecto a cómo trabajó la mentalidad de Paraguay antes del partido ante Alemania.

🇵🇾 Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, tras eliminar a Alemania, con @JaviGomezCope



😎 "Le dije a los jugadores que quería ver en el himno a 26 guerreros, y al terminar, a un grupo de leyendas"



😅 "Francia todavía tiene que jugar contra Suecia…"



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Si bien estas declaraciones fueron claves para conocer el nivel de atención que mostró Paraguay el día de hoy, luego Gustavo Alfaro no quiso adelantarse ni mucho menos hablar del rival que enfrentarán en octavos de final del Mundial 2026. “Francia tiene que jugar todavía con Suecia. Los partidos no se ganan antes de jugarlos. Se lo dije recién a los jugadores, hay un momento para festejar y luego para recuperarnos. Nos costó mucho el aspecto físico. Venimos justitos“.

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Así vivió Gustavo Alfaro el triunfo histórico de Paraguay ante Alemania

Luego de entrar en razón y darse cuenta del verdadero triunfazo que Paraguay consiguió el día de hoy frente a Alemania en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Gustavo Alfaro no tuvo mejor celebración que pisar el campo y romper en llanto al lado de los jugadores que celebraban un hecho histórico para el deporte en su país. Las cámaras estuvieron atentas al momento.

Además, fiel a su estilo, el experimentado entrenador argentino no dudó en saludar a todos los hinchas paraguayos que se situaron en una de las tribunas del Estadio Boston y que estuvieron alentando durante todo el partido. Si bien la tensión fue parte del encuentro al vivir 120 minutos de juego y una definición de penales, las emociones estuvieron a flor de piel y así pudimos apreciarlo.

EL HOMBRE QUE SE METE EN LA HISTORIA DE PARAGUAY: LAS LÁGRIMAS DE GUSTAVO ALFARO, TRAS LOGRAR LA UTOPÍA IMPOSIBLE.



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