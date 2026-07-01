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Mundial 2026

William Pacho rompe el silencio sobre la eliminación de Ecuador en el Mundial: “Estoy molesto”

El defensor William Pacho se sinceró sobre el mal Mundial de Ecuador y se refirió a su rendimiento tras el encuentro vs. México.

William Pacho rompe el silencio sobre la eliminación de Ecuador en el Mundial: "Estoy molesto"
William Pacho rompe el silencio sobre la eliminación de Ecuador en el Mundial: "Estoy molesto"

William Pacho fue otro de los jugadores de la Selección de Ecuador que tampoco destacó de la manera esperada. Luego de la derrota 2-0 contra México, el defensor fue uno de los que se refirió al mal Mundial de la ‘Tri’.

“Hice todo lo que pude, pero no salieron las cosas como quería. Personalmente me siento enfadado conmigo mismo porque no me sentía cómodo como verdaderamente era yo. Gracias a Dios tengo 24 años donde puedo aprender”, dijo en zona mixta luego del partido.

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Así mismo, lamentó las condiciones en las que Enner Valencia y Hernán Galíndez se despidieron de la Selección, con derrota. “Es triste ver que se vayan así pero bueno es fútbol, hay que levantarse”.

El resto de referentes como Piero Hincapié y Moisés Caicedo aún no se han pronunciado ni pedido disculpas por el irregular rendimiento colectivo que mostró Ecuador.

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.

  • Paraguay vs. Francia
  • Canadá vs. Marruecos
  • Brasil vs. Noruega
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Urgente: Los jugadores que dejan la Selección de Ecuador tras la eliminación del Mundial contra México

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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