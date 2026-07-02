Mientras espera por el regreso de Julián Alvarez, Atlético de Madrid analiza fichar a la joya del Brujas que se disputan Argentina, Alemania e Italia

Atlético de Madrid podría haber encontrado al reemplazante de Julián Álvarez. Se trata de una de las grandes joyas del viejo continente.

La trama Julián Alvarez tiene a todo el universo Atlético de Madrid patas arriba. Las declaraciones del delantero de la Selección Argentina alrededor de su futuro y sus sueños, ni mucho menos cayeron bien en un conjunto rojiblanco que empieza a mover ficha. Una joya del Brujas de Bélgica, que se disputan la Albiceleste, Alemania e Italia de cara al futuro, aparece en el horizonte.

Diferentes medios europeos afirman que Atlético de Madrid vuelve a poner sus ojos en el delantero Nicolò Tresoldi. Una de las figuras del Brujas de Bélgica a lo largo de las últimas jornadas y cuyo precio de mercado se encuentra apenas en los 30 millones de euros. No es la primera vez que el atacante aparece como una posibilidad para los colchoneros, pero la trama Julián Alvarez podría acelerar todo.

Nicolò Tresoldi apunta a ser uno de los nombres del verano. No solo por su gran rendimiento en Bélgica, sino por encima de todo por un futuro ligado al mundo de selecciones que se disputan en este momento tres campeones del mundo. El goleador cuenta con nacionalidad argentina, al igual que italiana y alemana. Se espera que abandone Bélgica esta misma campaña.

Como decimos, no es la primera vez que Atlético de Madrid aparece en su horizonte. Allá por el mes de mayo ya se hablaba de Mateu Alemany como uno de los principales interesados en el jugador por parte del equipo rojiblanco. Y en aquel entonces el director deportivo ya miraba opciones para una delantera que se espera que cambie en 180 grados más allá del nombre de Julian Alvarez.

Tresoldi ya ha representado a Alemania en categorías menores: GETTY

Nicolò Tresoldi viene de firmar una temporada de peso en Bélgica. A sus apenas 21 años, consolidó una campaña de peso con 23 goles en 58 partidos que le valieron para ganar el título de la máxima categoría del fútbol belga. En categorías menores le hemos visto defender los colores de Alemania, gracias a comenzar su carrera en el Hannover de la Bundesliga.

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Julian Alvarez espera al Barcelona

El conjunto culé tendrá que realizar una nueva oferta más pronto que tarde. La primera propuesta realizada por la junta directiva comandada por Joan Laporta fue rechazada por todo lo alto. Julián Alvarez desea abandonar una entidad donde no nos olvidemos que tiene contrato hasta el año 2030.

Para Tresoldi, Simeone es el número uno

“Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Si pienso en el Atlético, pienso en Simeone. Le gusta mucho el ambiente caliente. Jugó contra mi padre… cuando el Cholo estaba en Italia. Para mí, su hijo también es muy bueno. Simeone es una leyenda…”, declaraba meses atrás cuando tuvo que visitar al Atlético de Madrid de la mano del Brujas en la Champions League.

Datos claves

Nicolò Tresoldi aparece en el horizonte del Atlético de Madrid como posible reemplazo de Julián Álvarez.

aparece en el horizonte del Atlético de Madrid como posible reemplazo de Julián Álvarez. Julián Álvarez desea salir del club español y espera una nueva propuesta del Barcelona.

desea salir del club español y espera una nueva propuesta del Barcelona. Nicolò Tresoldi tiene nacionalidad argentina, italiana y alemana, y marcó 23 goles con el Brujas.