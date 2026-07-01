Zlatan Ibrahimovic liquidó a Ecuador y le puso un contundente apodo a México

Ibrahimovic aniquiló a la Selección de Ecuador con estas palabras y le dejó un nuevo apodo a la Selección de México.

Zlatan Ibrahimovic nuevamente volvió a referirse a un partido del Mundial 2026 y ahora incluso le puso un apodo a México. La leyenda del fútbol se centró en cómo México pudo superar a Ecuador y lo eliminó para clasificar a los 8vos de final de la Copa del Mundo.

En la transmisión de Fox Sports, Ibrahimovic se refirió a cómo México superó con gran facilidad a la Selección de Ecuador. Los ‘Aztecas’ eran locales en esta Copa del Mundo y eso se demostró en cada jugada en el partido contra Ecuador en este torneo. Incluso Zlatan los apodó como los “jefes”.

“En defensa y también en ataque. Desde el primer minuto demostraron quién era el jefe del partido“, comentó el ex jugador de FC Barcelona, Inter y AC Milan, entre otros. La Selección de México fue muy superior a su rival y ahora en octavos buscará la hazaña contra Inglaterra.

Ecuador perdió todo tipo de intensidad para jugar contra México en este partido de 16avos. ‘La Tri’ hizo el peor partido de la Copa del Mundo, sobre todo en el primer tiempo, donde no estuvo ni cerca de competir. Además, de un marcaje muy desordenado.

La Selección de México viene haciendo un gran Mundial en este 2026, puesto que, el equipo lleva 4 victorias consecutivas no ha recibido goles y ante Inglaterra nuevamente podrá jugar en la altura y con su hinchada. ‘El Tri’ se ilusiona con la historia.

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Incluso el mismo Zlatan señaló que este partido fue la mejor actuación que tuvo la Selección de México en este torneo: “Esta selección de México tuvo su mejor actuación hasta ahora en el torneo“, agregó Ibrahimovic, también confirmando el mal partido de Ecuador.

¿Cuándo jugará México contra Inglaterra en los 8vos del Mundial 2026?

La Selección de México enfrentará a Inglaterra en los 8vos del Mundial 2026 el próximo domingo, 5 de julio de 2026. Ese partido también definirá al que sería el rival de Brasil o Noruega en los 4tos de final de la Copa del Mundo.

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En síntesis:

El exfutbolista Zlatan Ibrahimovic elogió el desempeño de México ante Ecuador, afirmando que los aztecas demostraron quién era el “jefe” del partido desde el primer minuto.

elogió el desempeño de México ante Ecuador, afirmando que los aztecas demostraron quién era el “jefe” del partido desde el primer minuto. Ibrahimovic destacó que el planteamiento defensivo y ofensivo del combinado mexicano representó su mejor actuación en lo que va del torneo.

en lo que va del torneo. La Selección de México buscará avanzar a los cuartos de final cuando se enfrente a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio de 2026.