Interminable Lukaku: el salvador de Bélgica con mejor promedio de goles que Messi y Cristiano Ronaldo en el panorama de selecciones

Nuevamente fue salvador de Bélgica en una jornada para el infarto. Ni Messi o CR7 superan su promedio de goles desde el debut de los tres.

Romelu Lukaku fue una vez más el salvador de Bélgica. Todo ello en una jornada donde los Diablos Rojos rozaron la eliminación vs. Senegal y antes de que su goleador histórico evitase la catástrofe. En tiempos donde tanto se le critica en el panorama de clubes, continúa manteniendo un promedio de tantos por partido en el panorama de los torneos FIFA que incluso eclipsa a figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

Lukaku ingresó en el segundo tiempo cuando Senegal se encontraba con una ventaja de 2 goles. Poco o nada le interesó esto al ex delantero del Chelsea y Manchester United antes de volver a anotar en una Copa del Mundo. Es el atacante con mejor promedio de goles de la historia de su selección con un total de 0.71 tantos por partido. Ni Messi ni Cristiano Ronaldo lo rozan, incluso duplicando sus cifras de tantos.

El argentino es el máximo anotador de la selección albiceleste pero con un promedio de apenas 0.61 goles por partido. Cristiano Ronaldo apenas supera a Lionel Andrés con su 0.63 de promedio, y todo ello pese a contar con la mayor cantidad de tantos que un futbolista haya anotado para su selección en la historia de los torneos FIFA. Tres carreras distintas y tres nombres que llegan al final del camino con un promedio absolutamente avasallador.

Pero es que incluso Lukaku también ha sobrevivido a tener que competir en esta ecuación con nombres como Robert Lewandowski. El máximo anotador en la historia de Polonia apenas cuenta con un promedio de 0.53 tantos por cada partido disputado en el combinado europeo. Su carrera no habrá sido lo que muchos pensaban, pero que nadie dude que Romelu es sinónimo de tantos asegurados en cuanto a los torneos de FIFA se refiere.

Lukaku, nuevamente en héroe de Bélgica: GETTY

¿Quién le supera? Kylian Mbappé seguro no, gracias a un promedio de 0.59 tantos por choque. El nombre que destaca por encima de todos, incluido Lukaku, no es otro que un Erling Haaland que rompe con la historia desde su debut. En Noruega tiene 60 goles en 53 partidos, o mejor dicho un promedio de 1.13 tantos por cada 90 minutos disputados en el combinado europeo.

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El rival de Bélgica en octavos de final

La remontada frente a Senegal y el posterior triunfo de Estados Unidos ante Bosnia harán que ambas selecciones se vuelvan a medir el próximo 6 de julio. Lo harán en un estadio de Seattle donde buscarán el pase a los cuartos de final del certamen. Su posible rival para dicha cita saldrá de las eliminatorias entre selecciones con Croacia, Portugal, España y Austria.

Oliver Kahn elogió a Messi y CR7

“Es posible que el fútbol nunca vuelva a ver otra rivalidad como la de Messi y Cristiano… Se han empujado mutuamente durante casi dos décadas, y es realmente extraordinario ver el nivel de fútbol que siguen mostrando. Su rivalidad nunca se basó en palabras, sino en actuaciones. Cada temporada, se han empujado mutuamente para ser aún mejores”, reflexiones del portero alemán en estas últimas jornadas de ambos genios por la Copa del Mundo.

Datos claves

Romelu Lukaku evitó la eliminación de Bélgica ante Senegal y registra un promedio goleador de 0.71.

evitó la eliminación de Bélgica ante Senegal y registra un promedio goleador de 0.71. Erling Haaland supera el promedio del belga con 1.13 tantos por partido con Noruega.

supera el promedio del belga con 1.13 tantos por partido con Noruega. Bélgica enfrentará a Estados Unidos el próximo 6 de julio en la ciudad de Seattle.