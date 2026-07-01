México eliminó a Ecuador pero le caería durísima sanción FIFA

Los festejos de la Selección de México en el Mundial se vieron empañados por unas lamentables imágenes virales de los hinchas atacando e insultando a hinchas de Ecuador antes, durante y post partido. Más allá del escrutinio público, podría caer sanción FIFA en dura forma.
Varios medios de Ecuador y México reportan que en las gradas del Estadio Azteca se escucharon gritos del “ehhh put…”, especialmente cuando los jugadores de los sudamericanos salieron a calentar y contra Hernán Galíndez en el minuto 7 del partido.
Esto representa una infracción clara de la normativa irrumpiendo el Artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que sanciona agravios contra rivales por insultos racistas, xenófobos, homofóbicos y más.
Lo curioso es que ya la FIFA impuso sanción histórica a la propia Selección de México por el mismo cántico en mayo del presente año por la repetición en los amistosos contra Paraguay y Ecuador.
Las posibles sanciones abarcan desde multas que ascienden hasta los 200 mil dólares hasta reducción de aforo en partidos oficiales México podría ver su aforo reducido contra Inglaterra/RD Congo por los 8vos de final.
México ganó 2-0 a Ecuador por los 16vos del Mundial.
Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados
El viral gesto de Piero Hincapié a Sebastián Beccacece en la eliminación de Ecuador del Mundial ¿relación rota?
Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.
- Paraguay vs. Francia
- Canadá vs. Marruecos
- Brasil vs. Noruega