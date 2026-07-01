México eliminó a Ecuador pero le caería durísima sanción FIFA

La Selección de México se expone a una durísima sanción FIFA tras la clasificación a octavos de final del Mundial con Ecuador.

Los festejos de la Selección de México en el Mundial se vieron empañados por unas lamentables imágenes virales de los hinchas atacando e insultando a hinchas de Ecuador antes, durante y post partido. Más allá del escrutinio público, podría caer sanción FIFA en dura forma.

Varios medios de Ecuador y México reportan que en las gradas del Estadio Azteca se escucharon gritos del “ehhh put…”, especialmente cuando los jugadores de los sudamericanos salieron a calentar y contra Hernán Galíndez en el minuto 7 del partido.

Esto representa una infracción clara de la normativa irrumpiendo el Artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que sanciona agravios contra rivales por insultos racistas, xenófobos, homofóbicos y más.

Lo curioso es que ya la FIFA impuso sanción histórica a la propia Selección de México por el mismo cántico en mayo del presente año por la repetición en los amistosos contra Paraguay y Ecuador.

Las posibles sanciones abarcan desde multas que ascienden hasta los 200 mil dólares hasta reducción de aforo en partidos oficiales México podría ver su aforo reducido contra Inglaterra/RD Congo por los 8vos de final.

México ganó 2-0 a Ecuador por los 16vos del Mundial.

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