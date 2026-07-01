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La durísima sanción FIFA que le podría caer a la Selección de México pese a eliminar a Ecuador del Mundial

La Selección de México se expone a una durísima sanción FIFA tras la clasificación a octavos de final del Mundial con Ecuador.

México eliminó a Ecuador pero le caería durísima sanción FIFA
México eliminó a Ecuador pero le caería durísima sanción FIFA

Los festejos de la Selección de México en el Mundial se vieron empañados por unas lamentables imágenes virales de los hinchas atacando e insultando a hinchas de Ecuador antes, durante y post partido. Más allá del escrutinio público, podría caer sanción FIFA en dura forma.

Varios medios de Ecuador y México reportan que en las gradas del Estadio Azteca se escucharon gritos del “ehhh put…”, especialmente cuando los jugadores de los sudamericanos salieron a calentar y contra Hernán Galíndez en el minuto 7 del partido.

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Esto representa una infracción clara de la normativa irrumpiendo el Artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que sanciona agravios contra rivales por insultos racistas, xenófobos, homofóbicos y más.

Lo curioso es que ya la FIFA impuso sanción histórica a la propia Selección de México por el mismo cántico en mayo del presente año por la repetición en los amistosos contra Paraguay y Ecuador.

Las posibles sanciones abarcan desde multas que ascienden hasta los 200 mil dólares hasta reducción de aforo en partidos oficiales México podría ver su aforo reducido contra Inglaterra/RD Congo por los 8vos de final.

México ganó 2-0 a Ecuador por los 16vos del Mundial.

México ganó 2-0 a Ecuador por los 16vos del Mundial.

Los cruces de 8vos de final del Mundial 2026 ya confirmados

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Por ahora, estos son los cruces confirmados del Mundial para los 8vos de final.

  • Paraguay vs. Francia
  • Canadá vs. Marruecos
  • Brasil vs. Noruega
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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