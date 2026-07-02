Los dos nuevos candidatos que asoman en el camino de la Selección de Ecuador tras la salida de Beccacece.

La Selección de Ecuador busca un nuevo entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece. ‘La Tri’ debería empezar un nuevo ciclo en los próximos días, tras el fracaso del Mundial 2026. Varios nombres vienen sonando para el banquillo nacional, y ahora llegan dos nuevos candidatos.

De acuerdo a diferentes informaciones se suman para llegar a la Selección de Ecuador, dos candidatos que podrían representar ese tan ansiado “salto de calidad”. Uno de ellos es Marcelo Gallardo y el otro Miguel Ángel Ramírez, de histórico paso por IDV.

Marcelo Gallardo fue ofrecido a la Selección de Ecuador

De acuerdo a la información de Federación Postera nuevamente la carpeta de Marcelo Gallardo fue acercada a la Selección de Ecuador. Previo a la llegada de Beccacece, el entrenador estuvo cerca de llegar, pero temas familiares lo alejaron de ‘La Tri’.

Gallardo podría llegar a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Miguel Ángel Ramírez, otro candidato

El entrenador español también viene siendo muy relacionado a la Selección de Ecuador, desde hace varios años. El DT fue el responsable de guiar a varios jugadores en su inicio como Piero Hincapié, Moisés Caicedo y William Pacho. Siempre se ha mostrado muy cercano a ‘La Tri’. De acuerdo a Mr. OFFSIDER, el DT podría arrancar en la próxima fecha FIFA.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a las canchas en el próximo mes de septiembre para la fecha FIFA, que se extiende hasta el mes de octubre. Estos partidos marcarán el regreso de ‘La Tri’ a las canchas y el inicio de un nuevo ciclo en el equipo nacional.

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