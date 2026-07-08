En caso de clasificar a 4tos de final, la Selección Colombia se iba a enfrentar a Argentina, por eso la prensa del país reaccionó a la eliminación de 'La Sele' en el Mundial.

La Selección Colombia se quedó a puertas de volver a enfrentarse a Argentina y llegar a los 4tos del Mundial 2026. El equipo tricolor fue eliminado por Suiza en los 16avos y eso hizo que la prensa argentina termine reaccionando a la dura eliminación cafetera.

Varios medios de comunicación argentinos se “burlaron” de la eliminación de Colombia con diferentes frases como las de Menotti o también con emojis. ‘La Sele’ venía con un ambiente muy caliente para un posible enfrentamiento contra Argentina, pero no llegó a los 4tos de final.

Los penales le costaron a la Selección Colombia esta eliminación en el Mundial 2026 y también la chance de tomarse una eventual revancha contra Argentina, después de perder en la final de la Copa América de 2024. Ahora, la hinchada y los jugadores tendrán que seguir esperando.

Argentina es el único representante de CONMEBOL en el Mundial 2026 en los cuartos de final. El campeón del mundo también busca defender su corona en esta edición de la Copa del Mundo. El equipo liderado por Lionel Messi viene tirando de épica en todas las llaves.

La prensa de Argentina sobre la eliminación de Colombia. (Captura de pantalla)

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Hay mucho enojo en la hinchada y hasta en leyendas como Falcao, porque nuevamente Colombia se queda a puertas de hacer historia. La falta de gol, el cansancio, y los penales, nuevamente afectaron a un equipo que llegaba con importantes aspiraciones.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar, tras esta eliminación del Mundial 2026, hasta el próximo mes de septiembre. Comienza una nueva fecha FIFA, que se extiende hasta agosto, y también inicia un nuevo ciclo para el equipo ‘Cafetero’ pensando ya en la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

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En síntesis:

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder ante Suiza.

quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder ante Suiza. La prensa de Argentina reaccionó con burlas ante la eliminación del equipo colombiano.

reaccionó con burlas ante la eliminación del equipo colombiano. El combinado de Colombia volverá a tener actividad en el mes de septiembre.