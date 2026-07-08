Figura en el Mundial: El jugador que habría renunciado a la Selección de Colombia

Revelan que uno de los jugadores de la Selección Colombia habría presentado su renuncia al equipo antes del Mundial.

Siguen las delicadas revelaciones de la Selección de Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026, ahora dan a conocer que uno de los jugadores que fue figura del plantel en este torneo, habría presentado su renuncia.

La información la dio el periodista Pipe Sierra, quién en una transmisión de Kick contó que Juanfer Quintero había renunciado a la selección de Colombia el año anterior. El comunicador no contó los motivos detrás de la ausencia del volante creativo.

En caso de que sea cierto, Nestor Lorenzo lo convenció de que vuelva y fue una de las figuras del equipo en el Mundial. Los hinchas incluso pedían que Quintero sea el titular.

El DT argentino optó por un cuestionado James Rodríguez para el once titular, aunque Quintero fue siempre la primera opción de alternante. Ahora el jugador deberá volver a River Plate tras sus vacaciones.

Esta revelación se da en medio de polémicas informaciones que dio el comunicador sobre disputas internas, la continuidad de Nestor Lorenzo y malestar con James Rodríguez.

Las estadísticas de Nestor Lorenzo en la Selección de Colombia

En su ciclo al frente de la Selección Colombia de Fútbol, Néstor Lorenzo alcanzó los 51 partidos oficiales con un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas (cerca del 70% de rendimiento).

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Juanfer Quintero – Selección de Colombia.

En resumen